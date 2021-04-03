بايرن يفوز على لايبزيغ ويقترب من لقب الدوري الألماني

كان هدف ليون غوريتسكا في الشوط الأول كافيا ليفوز بايرن ميونيخ 1-صفر على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ، ثاني الترتيب، مساء اليوم السبت (الثالث من أبريل/ نيسان 2021) ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفارق سبع نقاط بعد خوض 27 جولة، ويقترب من لقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وكان لايبزيغ الطرف الأفضل لكنه أهدر العديد من الفرص على النقيض من بايرن، الذي خاض المباراة بدون هدافه المصاب روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان فعالا ليحصد النقاط الثلاث بعدما حول غوريتسكا تمريرة توماس مولر الحاسمة رقم 15 هذا الموسم في المرمى.

ولم يخسر أي فريق اللقب بعد تصدره بفارق سبع نقاط بعد 27 جولة وتتبقى سبع مباريات حتى النهاية.

توماس مولر يحتفل مع ليون غوريتسكا بهدف الفوز على لايبزيغ في الجولة 27 من الدوري الألماني

وصنع بايرن عددا قليلا من الفرص ونجا من حصار لايبزيغ في الشوط الثاني بعد إهدار صاحب الأرض أربع فرص في بداية قوية بعد الاستراحة.

وفشل كريستوفر نكونكو وداني أولمو ومارسيل زابيتسر في هز الشباك. وأنقذ مانويل نوير تسديدة زابيتسر بصعوبة إلى فوق العارضة.

ويملك بايرن، الذي يستضيف باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، 64 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ.

ويأتي فولفسبورغ في المركز الثالث وله 54 نقطة بعد تغلبه 1-صفر على كولونيا اليوم السبت أيضا.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)