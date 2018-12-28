بايرن يفتح خزائنه بسخاء لقاء لاعب فرنسي

بايرن يخضع لأسعار السوق ويفتح أخيراً خزائنه لشراء اللاعبين. إذ نقل موقع "فرانس فتوبول" الفرنسي أن بايرن اتفق على شراء خدمات مدافع اتلتيكو مدريد، الفرنسي لوكاس فرنانديز بمبلغ قياسي يصل حسب موقع "فوكس" إلى 85 مليون يورو، وهو مبلغ لم يدفع سابقاً في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليغا". إذ أن أعلى مبلغ دفع لشراء خدمات لاعب كان 41.5 مليون يورو لصالح كورنتين توليسو، دفعه الفريق البافاري أيضا إلى ليون الفرنسي في موسم 2017/ 2018.

وحسب المصادر نفسها، فإن عقد هيرنانديز يمتد إلى ستة أعوام. يذكر أن قواعد الفيفا تسمح بعقود مدتها خمسة أعوام على حد أقصى. غير أن الفريق البافاري وضع خيارا آخر في العقد المزمع توقيعه مع اللاعب، يسمح بعام آخر، حسب "فوكوس".

وكان رئيس النادي اولي هونيس قد صرح في برنامج "دوبل باس" الرياضي أن هناك مفاجئات في تشكيلة بايرن الموسم القادم، ستدفعه إلى القمم الأوروبية مجددا، بفريق من الشباب.

يذكر أن انضمام الفرنسي بنيامين فاراد (22 عاماً) من شتوتغارت إلى بايرن لقاء 35 مليون يورو قد أصبح مؤكداً. كما أن موهبة نادي هامبورغ، يان – فيته ارب (19 عاماً) سينضم إلى بايرن خلال هذا الموسم أو موسم 2020. بجانب هؤلاء، وضع بايرن لاعبين من طراز ثقيل صوب عينيه، هما: الإنكليزي من أصول غانية كالوم هودسون – اودي (18) لاعب تشيلسي الإنكليزي، بالإضافة إلى تيمو فيرنير مهاجم نادي لايبتزيغ.

هيرناندير يبلغ من العمر 23 عاماً، فاز مع اتلتيكو ببطولة الدوري الأوروبي، ولعب مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا، التي فاز فيها منتخب الديوك بلقب البطولة العالمية.

ع.خ