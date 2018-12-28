 بايرن يفتح خزائنه بسخاء لقاء لاعب فرنسي | عالم الرياضة | DW | 26.03.2019

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عالم الرياضة

بايرن يفتح خزائنه بسخاء لقاء لاعب فرنسي

كم مرة سمعنا انتقادات من رئيس النادي البافاري أولي هونيس تجاه الأسعار الخيالية التي تدفعها أندية أوروبية لشراء خدمات لاعبين. بايرن خضع أخيراً لقواعد السوق وتقدم بطلب شراء خدمات لاعب بمبلغ قياسي في تاريخ "بوندسليغا".

Spanien Fußball Atletico Madrid vs. Monaco | Lucas Hernandez, Atletico Madrid (Getty Images/AFP/J. Soriano)

بايرن يخضع لأسعار السوق ويفتح أخيراً خزائنه لشراء اللاعبين. إذ نقل موقع "فرانس فتوبول" الفرنسي أن بايرن اتفق على شراء خدمات مدافع اتلتيكو مدريد،  الفرنسي لوكاس فرنانديز بمبلغ قياسي يصل حسب موقع "فوكس" إلى 85 مليون يورو، وهو مبلغ لم يدفع سابقاً في تاريخ الدوري الألماني "بوندسليغا". إذ أن أعلى مبلغ دفع لشراء خدمات لاعب كان 41.5 مليون يورو لصالح كورنتين توليسو، دفعه الفريق البافاري أيضا إلى ليون الفرنسي في موسم 2017/ 2018.

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تعاقد معه بايرن ميونيخ قبل سنتين بـ35 مليون يورو باعتباره أحد المواهب الكروية الشابة، لكنه لم ينجح في إثبات ذاته بالفريق البافاري. واليوم يفكر ريناتو سانشيز جديا في الرحيل. (21.03.2019)

أحرز نيكو شولتس مدافع ألمانيا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لينتزع منتخب بلاده الفوز خارج ملعبه على هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 . وبذلك استعاد المانشافت بعضا من بريقه، الذي افتقده في الأونة الأخيرة. (24.03.2019)

وحسب المصادر نفسها، فإن عقد هيرنانديز يمتد إلى ستة أعوام. يذكر أن قواعد الفيفا تسمح بعقود مدتها خمسة أعوام على حد أقصى. غير أن الفريق البافاري وضع خيارا آخر في العقد المزمع توقيعه مع اللاعب، يسمح بعام آخر، حسب "فوكوس".

وكان رئيس النادي اولي هونيس قد صرح في برنامج "دوبل باس" الرياضي أن هناك مفاجئات في تشكيلة بايرن الموسم القادم، ستدفعه إلى القمم الأوروبية مجددا، بفريق من الشباب.

يذكر أن انضمام الفرنسي بنيامين فاراد (22 عاماً) من شتوتغارت إلى بايرن لقاء 35 مليون يورو قد أصبح مؤكداً. كما أن موهبة نادي هامبورغ، يان – فيته ارب (19 عاماً) سينضم إلى بايرن خلال هذا الموسم أو موسم 2020. بجانب هؤلاء، وضع بايرن لاعبين من طراز ثقيل صوب عينيه، هما: الإنكليزي من أصول غانية كالوم هودسون – اودي (18) لاعب تشيلسي الإنكليزي، بالإضافة إلى تيمو فيرنير مهاجم نادي لايبتزيغ.

هيرناندير يبلغ من العمر 23 عاماً، فاز مع اتلتيكو ببطولة الدوري الأوروبي، ولعب مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا، التي فاز فيها منتخب الديوك بلقب البطولة العالمية.

 

ع.خ

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