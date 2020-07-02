بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وهافيرتز خارج اهتمامات البافاري

رجح كارل هاينس-رومينيغه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول بطل إنجلترا.
وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما، محور تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.
فشل المفاوضات
وبعدما أشارت تقارير ألمانية في أيار/مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.
وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية ليل الجمعة السبت "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".
وبعدما أشاد به على أرض الملعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي للنادي إلى تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية في الأيام الماضية، أفادت عن اتفاق اللاعب الدولي مع ليفربول بشأن الشروط الشخصية لعقد محتمل معه.
رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ
وشدد رومينيغيه على أنه "بالتأكيد لم يحصل أي تواصل (من قبل بايرن) مع ليفربول. إذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه. لا نريد أن نخسر أي لاعب بالمجان في العام المقبل. يمكنني أن أقول ذلك بوضوح".
وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب البوندسليغا سبع مرات وخاض أكثر من 200 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون يورو.
ولن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن مفتاح يعد أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع. وغاب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب عملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري. لكن مدربه هانزي فليك أدرج اسمه في التشكيلة التي تستعد للقاء باير ليفركوزن في وقت لاحق السبت، في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.
وقال فليك في تصريحات الجمعة نقلها الموقع الالكتروني للنادي "العملية التي خضع لها تياغو لم تكن منذ وقت طويل، لكن خططنا سارت كما المقرر. لقد تعامل مع ضغط (تدريبي) كامل منذ الأربعاء، لذا يمكنه المشاركة كأساسي السبت. لياقته 100 بالمئة".
ويحمل ألكنتارا أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وهو فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.
هافيرتز خارج الاهتمامات
من جهة اخرى، استبعد رئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن إلى النادي البافاري قريباً.
وفي مقابلة مع محطة (شبورت 1) التلفزيونية الرياضية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني:" أقول بكل وضوح: انتقال هافيرتز لن يكون ممكناً بالنسبة لنا في هذا العام من الناحية المالية".
الألماني الدولي كاي هافيرتز يتابع المباراة التي جمعت فريقه ليفركوزن أمام بايرن ميونيخ في السادس من يونيو الماضي من المدرجات
وأضاف رومينيغه أن " كرة القدم في كل أنحاء أوروبا وبايرن ميونخ يواجهان حاليا تحديات مالية كبيرة، طالما أنه لا يزال من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور مرة أخرى"، وتابع بالقول إن كل واحد يعرف " مقدار القيمة (لصفقة هافيرتز) التي يفكر فيها رودي فولر في باير ليفركوزن".
تجدر الإشارة إلى أن بايرن، الحائز على درع الدوري هذا العام، سيواجه باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا مساء اليوم السبت.
وإلى جانب بايرن، تسعى العديد من الأندية الأجنبية الكبيرة إلى ضم هافيرتز (21 عاماً) الذي يبدو أن من غير المحتمل أن ينتقل إلى بايرن في هذا الصيف بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن التي ستصل بعد الضرائب إلى مئة مليون يورو في ظل فترة كورونا الصعبة.
وبحسب تصريحات فولر، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، ليس هناك " شيء محدد يمكن الإعلان عنه في حالة هافيرتز"، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إنه شخصيا يأمل في " أن يبقى عاما آخر، لكننا لدينا اتفاق، فإذا كان مناسبا فمن الممكن أن يرحل في هذا الصيف أيضا".
وقال رومينيغه، دون أن يستبعد القيام بصفقات أخرى بوجه عام أو بيع لاعبين أيضا، إنه يتمنى لفولر أن " يبقى هافيرتز لعام آخر في ليفركوزن، لأننا مهتمون بالمنافسة، ويجب علينا أن نقوم بالصفقات باستمرارية معينة، ولا أستبعد أيضا أن نبيع لاعباً أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا ماليا".
ع.ح./ع.ش.(أ ف ب، د ب ا)
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان