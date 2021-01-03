بايرن يعاقب ماينز بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الألماني

ارتفع رصيد فريق بايرن ميونيخ الذي حقق انتصاره اليوم الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) على فريق ماينز 5/2 وهو العاشر في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي إلى 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي تربع على الصدارة مؤقتا أمس السبت.

وفي المقابل، تجمد رصيد ماينز الذي حصل على نقطتين فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة عند ست نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير). وانتهى الشوط الأول بتقدم ماينز بهدفين حملا توقيع جوناثان بوركاردت وأليكسندر هاك في الدقيقتين 32 و45 في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهير الفريق تفاؤلا قبل اللقاء.

وانتفض بايرن، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة، خلال الشوط الثاني، حيث أحرز جوشوا كيميش وليروي ساني هدفين في الدقيقتين 51 و.56 وأضاف نيكلاس شوله الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 70، فيما تكفل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020، بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 76 من ركلة جزاء و83.

حقق دورتموند فوزا هاما على فولفسبورغ بهدفين دون رد.

من جانبه تقدم بوروسيا دورتموند للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه فولفسبورغ في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد دورتموند الذي حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة إلى 25 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز السادس.

وافتتح السويسري مانويل أكانجي التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 66، قبل أن يؤمن الإنجليزي جادون سانشو النقاط الثلاث للفريق الضيف، بإحرازه الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)