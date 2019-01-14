بايرن يطلق رحلة البحث عن بديل لمانويل نوير

حاليا يتواجد مانويل نوير، في فترة نقاهة بسبب إصابة تعرض لها في يده، جعلته يغيب عن الملاعب لأسابيع. وحسب تصريحات إدارة النادي سيعود نوير قريبا إلى "آليانس أرينا"، لكن عشاق البايرن تفاجئوا بعد ذلك أن الأخير سيغيب عن مباراة شالكه نهاية هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني/ بوندسليغا.

موازاة لإصابة نوير، أطلق بايرن عملية البحث عن بديل لحارس عرينه. فالجميع يعرف أن نوير اقترب موعد اعتزاله، خاصة وأنه لا ينف ذلك على مستوى الإعلام.

ووفق تقرير لقناة "ESPN" الأمريكية فإن بايرن التقط على راداره الموهبة الصاعدة، حارس مرمى مانشستر يونايتد دين هاندرسون (21 عاما). والأخير يلعب الآن في صفوف نادي شيفيلد يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، وفد انتقل إليه على سبيل الإعارة. أداء الإنجليزي هاندرسون في الآونة الأخيرة من أحسن إلى أحسن، فقد حافظ في عشر مباريات من أصل ثلاثة على شباك نظيف.

وإذا ما نجحت إدارة البافاري في ضم هاندرسون فيعني ذلك أن الصراع على إرث نوير سيكون ثنائيا بين الأول وبين الحارس الحالي رقم اثنان كريستيان فروشتيل الذي كان إلى غاية الماضي القريب الخليفة الرسمي لنوير.

و.ب