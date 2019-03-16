بايرن يصب جام غضبه على ماينز ويستعيد صدارة الدوري

دخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى اللقاء اليوم الأحد (17 آذار/ مارس 2019) وسط أجواء صعبة للغاية بعد أن ودع الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه "اليانز أرينا" بنتيجة 1-3 أمام ليفربول الإنكليزي.

ووسط الحديث عن ضرورة التجديد في تشكيلة الفريق البافاري والتخلص من بعض النجوم، رد اللاعبون بفوز ثان على التوالي بنتيجة كاسحة (فازوا 6-صفر على فولفسبورغ في المرحلة الماضية)، وأعادوا بايرن إلى الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند.

وضرب بايرن باكرا حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة 3 عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، معززا بذلك صدارته لترتيب هدافي الدوري بـ18 هدفا. وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 33 عندما عزز بايرن تقدمه بهدف جميل لخاميس رودريغيز.

ولم ينتظر الفريق البافاري طويلا لإضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة من كومان الذي توغل في الجهة اليسرى قبل أن يطلق الكرة من مشارف المنطقة قوسية إلى الزاوية البعيدة لمرمى مولر (39). وضرب بايرن مجددا مع بداية الشوط الثاني بهدف رائع ثان لخاميس رودريغيز (51)، قبل أن يكمل الكولومبي مهرجانه ويحقق ثلاثيته الأولى بقميص بايرن في الدقيقة (55).

وأكمل بايرن مهرجانه بهدف للبديل الشاب الكندي الفونسو ديفيس الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما تألق مولر في صد محاولة ليفاندوفسكي (70)، ليسجل ابن الـ18 عاما هدفه الأول بقميص بايرن.

فرحة لاعبي بريمن بتسجيل هدف في مرمى ليفركوزن.

وفي مباراة أخرى، وبعد أن تلقى 7 هزائم في مبارياته الـ17 الأولى لهذا الموسم، استمرت صحوة فيردر بريمن بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة التاسعة على التوالي، وذلك بفوزه الثمين على مضيفه القوي باير ليفركوزن 3-1.

ورفع بريمن بفوزه الأول في ملعب ليفركوزن منذ آذار/مارس 2016 (4-1)، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد منافسه عند 42 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وعلى غرار بريمن، واصل إينتراخت فرانكفورت مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة ورفعها إلى 9 أيضا، بتغلبه على ضيفه نورمبرغ متذيل الترتيب بهدف وحيد. وعزز فرانكفورت بذلك، مركزه الخامس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة فقط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب)