 بايرن يسحق فرانكفورت بخماسية ولايبزيغ يحتفظ بالصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.10.2020

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رياضة

بايرن يسحق فرانكفورت بخماسية ولايبزيغ يحتفظ بالصدارة

احتفظ فريق لايبزيغ بصدارة الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على هرتا برلين بهدفين مقابل هدف. في المقابل قاد النجم البولندي فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على آينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة.

النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي

سجل ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها بايرن ميونيخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها بايرن ميونيخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 / صفر اليوم السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

أهدر آينتراخت فرانكفورت فرصة مزاحمة لايبزيغ في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه كولونيا في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل شالكه مع ضيفه يونيون برلين بالنتيجة ذاتها.

تدهورت علاقة الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل مؤخرا مع ناديه الإنجليزي أرسنال. والجديد أن النادي استبعده من قائمته لذهاب الدوري الإنجليزي "بسبب معاناته من مشاكل في الظهر". أوزيل أعرب عن "إحباطه الشديد" للاستبعاد.

وحافظ لايبزيغ على موقعه في الصدارة بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 / 1 كما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 3 / 2 بينما تعادل أونيون برلين مع فرايبورغ بهدف مقابل هدف.

ورفع بايرن ميونيخ، المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند ثماني نقاط.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الثلاثة لبايرن في الدقائق العاشرة و26 و61 ثم أضاف ليروي ساني والمهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 73 و90.

وعزز ليفاندوفسكي بذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا رافعا رصيده إلى عشرة أهداف.

وفي وقت لاحق اليوم يستضيف بوروسيا دورتموند فريق شالكه، كما تستكمل مباريات هذه المرحلة يوم غد الأحد بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى بين فولفسبورغ وأرمينيا بيليفيلد والثانية بين بريمن وهوفنهايم وفي الثالثة يستضيف فريق باير ليفركوزن فريق أوغسبورغ.

ويوم أمس تعادل فريقا شتوتغارات وكولونيا (كولن) بهدف مقابل هدف.

ع.ح/ أ.ح (د ب ا)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


 

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