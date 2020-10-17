بايرن يسحق فرانكفورت بخماسية ولايبزيغ يحتفظ بالصدارة

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها بايرن ميونيخ إلى الفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 / صفر اليوم السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحافظ لايبزيغ على موقعه في الصدارة بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 / 1 كما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه ماينز 3 / 2 بينما تعادل أونيون برلين مع فرايبورغ بهدف مقابل هدف.

ورفع بايرن ميونيخ، المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة لكنه ظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند ثماني نقاط.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الثلاثة لبايرن في الدقائق العاشرة و26 و61 ثم أضاف ليروي ساني والمهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 73 و90.

وعزز ليفاندوفسكي بذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليغا رافعا رصيده إلى عشرة أهداف.

وفي وقت لاحق اليوم يستضيف بوروسيا دورتموند فريق شالكه، كما تستكمل مباريات هذه المرحلة يوم غد الأحد بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى بين فولفسبورغ وأرمينيا بيليفيلد والثانية بين بريمن وهوفنهايم وفي الثالثة يستضيف فريق باير ليفركوزن فريق أوغسبورغ.

ويوم أمس تعادل فريقا شتوتغارات وكولونيا (كولن) بهدف مقابل هدف.

ع.ح/ أ.ح (د ب ا)