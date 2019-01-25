بايرن يسحق شتوتغارت برباعية ويواصل مطاردة دورتموند

واصل بايرن ميونيخ مطاردة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي إثر فوزه الكبير (4/1) على ضيفه شتوتغارت اليوم الأحد (27 يناير/كانون الثاني 2019) في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة. وارتفع رصيد بايرن، الفائز باللقب في المواسم الستة الأخيرة إلى 42 نقطة ليستعيد المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف دورتموند (المتصدر). في المقابل تجمد رصيد شتوتغارت الذي تلقى خسارته الثالثة عشر في المسابقة هذا الموسم والرابعة على التوالي عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وعلى ملعب (أليانس أرينا) معقل الفريق البافاري، بادر الإسباني تياغو ألكانتارا بالتسجيل مبكرا لبايرن في الدقيقة الخامسة، لكن اليوناني أناستاسيوس دونيس أحرز هدف التعادل لشتوتغارت، وجاء الهدف الثاني لبايرن عبر النيران الصديقة في الدقيقة 55 عن طريق كريستيان غينتير لاعب شتوتغارت الذي أحرز هدفا عكسيا في مرمى فريقه، فيما سجل ليون غوريتسكا الهدف الثالث.

وأضاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 84. ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم مبكر من جانب بايرن، ليسفر الضغط البافاري عن هدف سريع لأصحاب الأرض حمل توقيع ألكانتارا في الدقيقة الخامسة. وواصل بايرن نشاطه الهجومي، وأضاع جوشوا كيميتش فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة التاسعة، عندما تلقى تمريرة من مولر، ليسدد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

يذكر أن بايرن ميونيخ مدعو لمواجهة مرتقبة مع ليفربول في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. ويلعب لاحقا فورتونا دوسولدورف مع لايبزيغ.

م.أ.م/ ع. ش ( د ب أ ، أ ف ب)