بايرن يسحق بنفيكا ويتصدر وبرشلونة يفلت بصعوبة من كمين كييف

أحكم بايرن ميونخ قبضته على صدارة المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في مباراته الثالثة، هذه المرة على بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة، فيما بقي بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتل برشلونة المركز الثالث بثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على دينامو كييف (متذيل الترتيب).

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، جاءت أهداف بايرن في ثلث الساعة الأخير من عمر المباراة، حيث افتتاح ليروي سانيه التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 70، قبل أن يحرز إيفرتون، لاعب بنفيكا، هدفا عكسيا لمصلحة الفريق الألماني في الدقيقة 80. وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 82، فيما اختتم سانيه مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليواصل الفريق البافاري نتائجه الجيدة خارج ملعبه، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في معقله (أليانز أرينا) للمباراة الـ20 على التوالي. وحقق بايرن خلال تلك السلسلة 16 انتصارا مقابل 4 تعادلات بعيدا عن قواعده.

وفي ملعب (كامب نو)، وضع برشلونة حدا لبدايته الباهتة بالمجموعة، وتمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة التي توج بها 5 مرات، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني. ويدين برشلونة بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى مدافعه جيرارد بيكيه، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، مسجلا باكورة أهداف الفريق الكتالوني بدوري الأبطال في الموسم الحالي، بعدما عجز عن التسجيل في أول مباراتين.

وكان برشلونة استهل مسيرته في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بنفيكا في الجولة الثانية.

وهكذا واصل برشلونة تفوقه على دينامو كييف، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي بدوري الأبطال، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الأوكراني على نظيره الإسباني إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1997، عندما فاز 4 / صفر على النادي الكتالوني بمرحلة المجموعات في البطولة القارية. ويأتي هذا الفوز، الذي يعد الثاني على التوالي لبرشلونة في مختلف المسابقات، ليمنح دفعة معنوية لا بأس بها ويعيد الكثير من الهدوء داخل أروقة النادي قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل بملعب (كامب نو).

النجم الألماني الصاعد كريم عضيمي يحرز هدفا لسالزبورغ النمساوي في مرمى فولفسبورغ

خسارة فولفسبورغ

وعزز ريد بول سالزبورغ النمساوي صدارته ترتيب المجموعة السابعة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه فولفسبورغ الألماني، فيما تعادل في نفس المجموعة ليل الفرنسي مع ضيفه أشبيلية الإسباني بدون أهداف. ورفع ريد بول رصيده إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، فيما احتل أشبيلية الإسباني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء ليل وفولفسبورغ في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

وبادر الألماني كريم عضيمي بالتسجيل مبكرا لسالزبورغ في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك فولفسبورغ التعادل عن طريق لوكاس نميشا في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف السويسري نوا أوكافور الهدف الثاني للفريق النمساوي في الدقيقة 65، قبل أن يقضي اللاعب ذاته على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لسالزبورغ وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.

ف.ي/خ.س (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)