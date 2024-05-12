بايرن يستعيد وصافة الدوري وليفركوزن يرفع سلسلته التاريخية

داوى بايرن ميونخ جراحه بالفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0 ضمن منافسات الدوري الألماني، فيما عزّز ليفركوزن سلسلته التاريخية الى 50 مباراة بلا هزيمة، في مختلف المسابقات، بفوزه الساحق على بوخوم 5-0، حيث يقترب من ثلاثية تاريخية.

استعاد بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم على حساب شتوتغارت بعد أربعة أيام من خروجه المثير للجدل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه فولفسبورغ 2-0 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين اليوم الأحد (12 آيار/ مايو 2024).

وجاءت المباراة بعد نكسة خروج الفريق البافاري من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الذي كان الفرصة الأخيرة لفريق المدرب توماس توخل من أجل تجنّب إنهاء الموسم خالي الوفاض وذلك على يد ريال مدريد الإسباني 1-2 (2-2 ذهاباً و3-4 في مجموع المباراتين).

وقام توخل بتغييرات كبيرة على تشكيلته الأساسية حيث أجرى ثمانية تبديلات وسط غياب المهاجم الإنكليزي هاري كاين بسبب مشاكل في الظهر ليغيب عن مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وفي حال عودة قائد "الأسود الثلاثة" الاسبوع المقبل، سيملك كاين صاحب الـ 36 هدفا في البوندسليغا هذا الموسم مباراة واحدة فقط لمحاولة بلوغ الرقم القياسي في موسم واحد لمهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41 هدفا).

وخاض لاعب الوسط الكرواتي لوفرو زفوناريك (19 عاما) مباراته الأولى كأساسي وتمكن من افتتاح التسجيل بعد أربع دقائق، قبل أن يضيف ليون غوريتسكا الثاني بتمريرة من توماس مولر بعد 10 دقائق.

وبعد أربع دقائق من هدف غوريتسكا، كاد اللاعب الإسباني الشاب براين ساراغوسا الذي خاض أيضا مباراته الأولى كأساسي مع بايرن، أن يضيف هدف فريقه الثالث عندما تابع تمريرة مولر داخل المرمى، إلا أنّ الهدف ألغيَ بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) بداعي التسلل على مولر أثناء الهجمة.

بهذا الفوز واصل ليفركوزن سلسلته التاريخية بعدم الخسارة في 50 مباراة متتالية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري. صورة من: Marc Niemeyer/kolbert-press/IMAGO

ليفركوزن يرفع سلسلته التاريخية الى 50 مباراة

إلى ذلك استعرض فريق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم قوته، بفوز كبير خارج ملعبه أمام بوخوم بنتيجة 5/ صفر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

واستغل ليفركوزن النقص العددي لمنافسه بعد طرد فيليكس باسلاك لاعب بوخوم بعد مرور 15 دقيقة من اللقاء.

وأنهى بطل الدوري الألماني الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما باتريك شيك في الدقيقة 41 والنيجيري فيكتور بونيفيس بركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف أمين عدلي وجوسيب ستانيشيتش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 76 و.86 واختتم أليكس جريمالدو خماسية ليفركوزن بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز واصل ليفركوزن سلسلته التاريخية بعدم الخسارة في 50 مباراة متتالية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 87 نقطة بتحقيقه الفوز رقم 27 في بطولة الدوري، منتشيا بتأهله لنهائي الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي يوم الخميس الماضي. أما بوخوم فقد تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويواصل ليفركوزن موسمه التاريخي حيث يقترب من ثلاثية تاريخية بعد أن تأهل الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لمواجهة أتالانتا الإيطالي فيما يخوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية أواخر هذا الشهر.

وإضافة الى كونه لم يخسر بعد هذا الموسم في مختلف المسابقات، فإنّ ليفركوزن على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي موسما بأكمله من دون أي هزيمة، وهو انجاز لم يستطع حتى العملاق البافاري تحقيقه

وفي مباراة أخرى، عزّز هوفنهايم آماله بالتأهل إلى احدى المسابقات القارية من خلال اكتساحه دارمشتات الذي تأكد هبوطه بسداسية نظيفة.

وسجّل أهداف هوفنهايم كل من التوغولي إيلاس بيبو (2 و51) وماكسيميليان باير (6 و44) والتشيكي بافيل كاديرابيك (22) والتركي اوزان كاباك (26). ويحتل هوفنهايم المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا)