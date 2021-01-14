بايرن يستعيد نشوة الانتصارات بفوز صعب على فرايبورغ

استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه فرايبورغ اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد فرايبورغ، الذي توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وبادر بايرن بالتسجيل عبر نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا خلال 16 مباراة، بفارق تسعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبهذا الهدف، تخطى ليفاندوفسكي الرقم القياسي للنجم السابق غيرد مولر الذي أحرز 20 هدفا بالمسابقة خلال الدور الأول في موسم 1968 - 1969، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدور الأول من الدوري الالماني.

وأدرك فرايبورغ التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ينز بيترسن، لكن لم يهنأ الفريق الضيف بالتعادل كثيرا، عقب تسجيل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار، أعاد بايرن البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الماضية، وكذلك خروجه من كأس ألمانيا على فريق يد هوشتاين كيل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)