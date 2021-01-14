 بايرن يستعيد نشوة الانتصارات بفوز صعب على فرايبورغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.01.2021

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رياضة

بايرن يستعيد نشوة الانتصارات بفوز صعب على فرايبورغ

نفض بايرن ميونيخ غبار فقدانه لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا، وابتعد في صدارة الدوري بفوزه الصعب على فرايبورغ في ختام المرحلة السادسة عشرة. واستفاد بايرن من تعثر مطارديه المباشرين لايبزيغ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

توماس مولر كان نجم المباراة.

توماس مولر كان نجم المباراة.

استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه فرايبورغ اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

مختارات

كلما استمر إبعاد المشجعين عن المباريات بسبب جائحة كورونا، كلما تراجعت أهمية الدوري الألماني لكرة القدم لدى كثير من الأنصار. والنقاش حول قيم كرة القدم وتسويقها المفرط يقويان هذا التوجه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد فرايبورغ، الذي توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته  الخمس الأخيرة بالمسابقة عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وبادر بايرن بالتسجيل عبر نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا خلال 16 مباراة، بفارق تسعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبهذا الهدف، تخطى ليفاندوفسكي الرقم القياسي للنجم السابق غيرد مولر الذي أحرز 20 هدفا بالمسابقة خلال الدور الأول في موسم 1968 - 1969، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدور الأول من الدوري الالماني.

وأدرك فرايبورغ التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ينز بيترسن، لكن لم يهنأ الفريق الضيف بالتعادل كثيرا، عقب تسجيل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار، أعاد بايرن البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الماضية، وكذلك خروجه من كأس ألمانيا على فريق يد هوشتاين كيل الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

 

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


 

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