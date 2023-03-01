بايرن يختبر قدراته أمام شتوتغارت لمواجهة سان جيرمان بأفضل شكل

عندما تنطلق المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، سيسعى المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب إلى تعزيز موقعه في الصدارة وكذلك الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المرحلة الماضية من البوندسليغا انتصارا ثمينا لبايرن ميونخ حيث تغلب على يونيون برلين 3 / صفر يوم الأحد الماضي ليفض الشراكة معه في الصدارة. ويتصدر بايرن ميونخ، المتوج باللقب في المواسم العشرة الماضية، ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب في المرحلة الماضية على هوفنهايم 1 / صفر مساء السبت. بينما تراجع يونيون برلين إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ثنائي الصدارة.
ولا شك في أن بايرن ميونخ يتطلع إلى استغلال مباراته أمام مضيفه شتوتغارت المقررة مساء السبت، في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهته الحاسمة المرتقبة أمام سان جيرمان.
وكان بايرن ميونخ قد تغلب على باريس سان جيرمان 1 / صفر في باريس في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى حسم التأهل لدور الثمانية عبر مباراة الإياب المقررة في ميونخ يوم الأربعاء المقبل. كذلك تحمل المباراة أمام شتوتغارت أهمية كبيرة للنجم السنغالي ساديو ماني الذي غاب عن الملاعب لنحو أربعة أشهر بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.
وعاد ماني أخيرا إلى الملاعب عبر المشاركة من مقعد البدلاء في المباراة أمام يونيون برلين، وينتظر أن يشارك أيضا في مواجهة شتوتجارت أملا في استعادة مستواه المعهود ولياقته للمشاركة في مواجهة باريس سان جيرمان. ويخوض بايرن ميونخ مباراة يوم السبت بمعنويات عالية وهو ما ظهر في المران المفتوح للفريق يوم الاثنين الماضي والذي تزامن مع الذكرى السنوية رقم 123 لتأسيس النادي.
وعلى الجانب الآخر، يأمل شتوتجارت في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام هوفنهايم وبوخوم، وذلك بعد أن خسر مباراته في المرحلة الماضية أمام شالكه 1 / 2 . وتسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وضيفه لايبزج غدا الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة، حيث يسعى كل من الفريقين إلى تعزيز موقعه في إطار المنافسة ضمن فرق المقدمة. ويحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
ويأمل بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار العاشر له على التوالي في كل المسابقات، والصعود مجددا إلى صدارة البوندسليغا ليترقب على أمل تعرض بايرن ميونخ لكبوة أمام شتوتغارت. كذلك تشكل مباراة الغد مرحلة استعدادية مهمة لبوروسيا دورتموند قبل مواجهة تشيلسي في لندن يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري
الأبطال. ويأمل فرايبورغ، صاحب المركز الخامس، في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد تعادله مع باير ليفركوزن في المرحلة الماضية، عندما يحل ضيفا مساءالسبت على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز العاشر.
وتشهد المرحلة مساء السبت أيضا لقاء أوغسبورغ مع فيردر بريمن ويونيون برلين مع كولون وماينز مع هوفنهايم وبوخوم مع شالكه، بينما تختتم مساء الأحد بلقاء باير ليفركوزن مع هيرتا برلين وفولفسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس.
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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نادي بايرن ميونيخ..معشوق الجماهير البافارية
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أليانز أرينا ..الجوهرة الحمراء
ملعب أليانز أرينا Allianz Arena، يمتلكه نادي بايرن ميونيخ ويعتبر واحدا من أجمل ملاعب كرة القدم العالم وأكثرها استيعابا للجماهير حيث تتجاوز طاقته الإستيعابية 80 ألف متفرج. وافتتح سنة 2006 في مباريات كأس العالم التي نظمت بألمانيا. ويضم المركب الرياضي لأاليانز أرينا أكبر متحف للأندية في ألمانيا، يتيح للزوار رحلة مع الزمن بدء بتأسيس النادي في عام 1900 وحتى آخر نجاحاته.
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أكتوبر فيست
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قرع الأجراس في مارين بلاتس
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فندق Hofbräuhaus am Platzl
يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.
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الحديقة الإنجليزية
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جدول أمواج الثلج
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حضارة المدينة
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.
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قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )
قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
نماذج فنية
في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
عادات وتقاليد
أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
ميونيخ في زمن كورونا
رغم اجراءات الحجر الجزئي في ميونيخ يمكن زيارة مواقع سياحية عديدة شرط التقيد بتدابير الوقائية الصحية مثل الكمامات الاجبارية والمسافة الضرورية ومراعاة مواعيد الزيارة. في محلات التسوق والفضاءات التجارية يتعين أيضا انتظار طابور للدخول بالتناوب وفي بعض المحلات التجارية الكبيرة يتطلب الأمر التسجيل الاستظهار بكشف يظهر نتيجة سلبية لاختبار كورونا.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
سحر المدينة الخاص
بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة/ م.س