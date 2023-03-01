 بايرن يختبر قدراته أمام شتوتغارت لمواجهة سان جيرمان بأفضل شكل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.03.2023

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رياضة

بايرن يختبر قدراته أمام شتوتغارت لمواجهة سان جيرمان بأفضل شكل

يتطلع بايرن ميونخ إلى استغلال مباراته أمام مضيفه شتوتغارت، في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهته الحاسمة المرتقبة أمام سان جيرمان. لقاء شتوتغارت يحمل أهمية خاصة أيضا للسنغالي ساديو ماني الذي غيبته الإصابة عن الملاعب.

صورة لتوماس مولر وجمال موزيالا من فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال مباراة مع أونيون برلين بتاريخ 26 فبراير 2023

يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب لتعزيز موقعه في الصدارة مع إنطلاق المرحلة الـ 23 من البوندسليغا وكذلك الاستعداد بأفضل شكل لمواجهة باريس سان جيرمان (صورة أرشيفية)

عندما تنطلق المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، سيسعى المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب إلى تعزيز موقعه في الصدارة وكذلك الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المرحلة الماضية من البوندسليغا انتصارا ثمينا لبايرن ميونخ حيث تغلب على يونيون برلين 3 / صفر يوم الأحد الماضي ليفض الشراكة معه في الصدارة. ويتصدر بايرن ميونخ، المتوج باللقب في المواسم العشرة الماضية، ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب في المرحلة الماضية على هوفنهايم 1 / صفر مساء السبت. بينما تراجع يونيون برلين إلى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ثنائي الصدارة.

مختارات

تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022، لإصابته في ساقه اليمنى. وبغيابه يصبح مانيه النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة.

ولا شك في أن بايرن ميونخ يتطلع إلى استغلال مباراته أمام مضيفه شتوتغارت المقررة مساء السبت، في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهته الحاسمة المرتقبة أمام سان جيرمان.

وكان بايرن ميونخ قد تغلب على باريس سان جيرمان 1 / صفر في باريس في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى حسم التأهل لدور الثمانية عبر مباراة الإياب المقررة في ميونخ يوم الأربعاء المقبل. كذلك تحمل المباراة أمام شتوتغارت أهمية كبيرة للنجم السنغالي ساديو ماني الذي غاب عن الملاعب لنحو أربعة أشهر بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

وعاد ماني أخيرا إلى الملاعب عبر المشاركة من مقعد البدلاء في المباراة أمام يونيون برلين، وينتظر أن يشارك أيضا في مواجهة شتوتجارت أملا في استعادة مستواه المعهود ولياقته للمشاركة في مواجهة باريس سان جيرمان. ويخوض بايرن ميونخ مباراة يوم السبت بمعنويات عالية وهو ما ظهر في المران المفتوح للفريق يوم الاثنين الماضي والذي تزامن مع الذكرى السنوية رقم 123 لتأسيس النادي.

وعلى الجانب الآخر، يأمل شتوتجارت في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام هوفنهايم وبوخوم، وذلك بعد أن خسر مباراته في المرحلة الماضية أمام شالكه 1 / 2 . وتسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وضيفه لايبزج غدا الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة، حيث يسعى كل من الفريقين إلى تعزيز موقعه في إطار المنافسة ضمن فرق المقدمة. ويحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويأمل بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار العاشر له على التوالي في كل المسابقات، والصعود مجددا إلى صدارة البوندسليغا ليترقب على أمل تعرض بايرن ميونخ لكبوة أمام شتوتغارت. كذلك تشكل مباراة الغد مرحلة استعدادية مهمة لبوروسيا دورتموند قبل مواجهة تشيلسي في لندن يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري

الأبطال. ويأمل فرايبورغ، صاحب المركز الخامس، في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد تعادله مع باير ليفركوزن في المرحلة الماضية، عندما يحل ضيفا مساءالسبت على بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز العاشر.

وتشهد المرحلة مساء السبت أيضا لقاء أوغسبورغ مع فيردر بريمن ويونيون برلين مع كولون وماينز مع هوفنهايم وبوخوم مع شالكه، بينما تختتم مساء الأحد بلقاء باير ليفركوزن مع هيرتا برلين وفولفسبورغ مع آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس.

ا.ف/ ع.ج.م  (د.ب.أ)

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    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا

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    سحر المدينة الخاص

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