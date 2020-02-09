بايرن يحتفظ بصدارة الدوري الألماني رغم تعادله مع لايبتسيغ

خيم التعادل السلبي على لقاء بايرن ميونيخ وضيفه لايبتسيغ اليوم الأحد (9 فبراير 2020) في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.
وظل بايرن في صدارة ترتيب البطولة التي توج بها في المواسم السبعة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه لايبتسيغ.
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.
وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب بايرن، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه تياغو ألكانتارا الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، على يسار المجري بيتر غولاكسي، حارس مرمى لايبتسيغ الذي أبعد الكرة ببراعة لركلة ركنية لم تستغل.
وكثف بايرن من هجماته، وحصل على أكثر من ركلة ركنية، لكنها لم تهدد مرمى لايبتسيغ بأي خطورة.
وأهدر بايرن فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة العاشرة، حينما مرر ألفونسو ديفيز كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، مرت من روبرت ليفاندوسكي، لتصل إلى توماس مولر في الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء، حيث فضل تمرير الكرة إلى ليون غوريتسكا بدلا من التسديد، ليسدد الأخير وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن شيء.
وحاصر بايرن فريق لايبتسيغ في منطقة جزائه، حيث تعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، دون أن تجد الهجمات البافارية النهاية السعيدة.
وعلى عكس سير اللعب، كاد لايبتسيغ أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 23، عندما تلقى تيمو فيرنر كرة عرضية من جهة اليمين، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة افتقدت للدقة لتخرج بجوار القائم الأيمن.
وأضاع ليفاندوفسكي فرصة محققة لبايرن في الدقيقة 26، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق سيرج غنابري، عجز الدفاع عن إبعادها لتصل الكرة للمهاجم البولندي، الذي سدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن أي جديد. وهدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يسدد سيرج غنابري من داخل المنطقة في الدقيقة 38، لكن تصويبته لم تكن متقنة لتذهب الكرة بعيدة عن المرمى.
وتوالا إهدار الفرص من لاعبي الفريقين لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من لاعبي فريق بايرن ميونيخ لخطف هدف الفوز وهجمات مرتدة خطيرة للغاية من لاعبي فريق لايبتسيغ لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
م.أ.م/ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
-
أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش