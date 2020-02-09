بايرن يحتفظ بصدارة الدوري الألماني رغم تعادله مع لايبتسيغ

خيم التعادل السلبي على لقاء بايرن ميونيخ وضيفه لايبتسيغ اليوم الأحد (9 فبراير 2020) في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وظل بايرن في صدارة ترتيب البطولة التي توج بها في المواسم السبعة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه لايبتسيغ.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب بايرن، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه تياغو ألكانتارا الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، على يسار المجري بيتر غولاكسي، حارس مرمى لايبتسيغ الذي أبعد الكرة ببراعة لركلة ركنية لم تستغل.

وكثف بايرن من هجماته، وحصل على أكثر من ركلة ركنية، لكنها لم تهدد مرمى لايبتسيغ بأي خطورة.

وأهدر بايرن فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة العاشرة، حينما مرر ألفونسو ديفيز كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، مرت من روبرت ليفاندوسكي، لتصل إلى توماس مولر في الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء، حيث فضل تمرير الكرة إلى ليون غوريتسكا بدلا من التسديد، ليسدد الأخير وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن شيء.

وحاصر بايرن فريق لايبتسيغ في منطقة جزائه، حيث تعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، دون أن تجد الهجمات البافارية النهاية السعيدة.

وعلى عكس سير اللعب، كاد لايبتسيغ أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 23، عندما تلقى تيمو فيرنر كرة عرضية من جهة اليمين، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة افتقدت للدقة لتخرج بجوار القائم الأيمن.

وأضاع ليفاندوفسكي فرصة محققة لبايرن في الدقيقة 26، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق سيرج غنابري، عجز الدفاع عن إبعادها لتصل الكرة للمهاجم البولندي، الذي سدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن أي جديد. وهدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يسدد سيرج غنابري من داخل المنطقة في الدقيقة 38، لكن تصويبته لم تكن متقنة لتذهب الكرة بعيدة عن المرمى.

وتوالا إهدار الفرص من لاعبي الفريقين لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من لاعبي فريق بايرن ميونيخ لخطف هدف الفوز وهجمات مرتدة خطيرة للغاية من لاعبي فريق لايبتسيغ لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

م.أ.م/ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)