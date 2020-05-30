 بايرن يثأر من ليفركوزن ويقترب أكثر من لقب البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.06.2020

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رياضة

بايرن يثأر من ليفركوزن ويقترب أكثر من لقب البوندسليغا

في عقر دار مضيفه وبمهرجان أهداف ثأر بايرن لهزيمتين بالدوري أمام ليفركوزن، ليواصل زحفه نحو لقب البوندسليغا للعام الثامن تواليا. وفي مباريات أخرى فاز ماينز على فرانكفورت وتعادل لايبزيغ مع بادربورن وهوفنهايم مع دوسلدورف.

نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي يهنأ زميله كومان بالهدف الأول في مرمى بايرليفركوزن (6/6/2020)

نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي يهنأ زميله كومان بالهدف الأول في مرمى بايرليفركوزن (6/6/2020)

واصل بايرن ميونيخ تقدمه نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي إثر تغلبه على مضيفه فريق باير ليفركوزن 4 / 2 اليوم السبت (السادس من يونيو/ حزيران 2020) في الجولة الثلاثين من المسابقة.

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نجح فريق لايبزيغ في تحويل تأخره بهدف أمام كولونيا إلى الفوز برباعية خارج أرضه. وبهذا الفوز ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 58 نقطة مستعيدا المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم خلف بايرن ميونيخ ودورتموند. (01.06.2020)

المرحلة العاشرة من بوندسليغا شهدت هزيمة نكراء لميونخ أمام فرانكفورت بخماسية مقابل هدف واحد، فيما فاز مونشنغلادباخ على ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، وسحق لايبزيغ ماينز بثمانية نظيفة ودورتموند يهزم فولفسبورغ بثلاثية نظيفة. (02.11.2019)

وافتتح باير ليفركوزن التسجيل عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو في الدقيقة التاسعة ثم رد بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف سجلها كينغسلي كومان وليون غوريتسكا وسيرج غنابري في الدقائق 27 و42 و45. وفي الشوط الثاني، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 66 ثم اختتم البديل فلوريان ريتشارد فيرتز التسجيل بالهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 89. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، قبل مباراته اليوم مع ضيفه هيرتا برلين، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وبات بايرن ميونخ بحاجة إلى ست نقاط فقط خلال المباريات الأربع المتبقية، بغض النظر عن نتائج منافسيه، ليحسم لقب البوندسليغا للمرة الثلاثين في تاريخه.

الفنلندي لوكاس هاردكي، حارس ليفركوزن، بعد تلقيه هدفا في مباراة بايرن (6/6/2020)

الفنلندي لوكاس هاردكي، حارس ليفركوزن مستلقيا على بطنه بعد تسجيل غوريتسكا الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت 4/2 لصالح البافاري

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالجولة نفسها، أهدر لايبزيغ فرصة لانتزاع المركز الثاني، ولو لساعات قليلة، بعدما تعادل على ملعبه أمام بادربورن 1 / 1 ، حيث رفع لايبزيغ رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث مقابل 20 نقطة لبادربورن في المركز الثامن عشر الأخير. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز لايبزغ بهدف سجله باتريك ستشيك في الدقيقة 27، لكن بادربورن خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق كريستيان ستروديك.

تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ يسبق بالكرة لاعب بادربورن سيباستيان فاسيلياديس (6/6/2020)

مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر لم يستطع منح فريقه الفوز في مباراة بادربورن التي انتهت بالتعادل 1/1 في الجولة 30 بالبوندسليغا

وتغلب ماينز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 / صفر ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر ويعزز آماله في تفادي الهبوط، بينما تجمد رصيد آينتراخت عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر. وافتتح موسى نياخات التسجيل لماينز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ثم أضاف بيير كوندي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 .

لاعبو دوسلدورف وهوفنهايم يعتمدون على ركبة واحدة على الأرض في إشارة إلى رفض العنصرية (6/6/2020).

لاعبو دوسلدورف وهوفنهايم يعتمدون على ركبة واحدة على الأرض في إشارة إلى رفض العنصرية وعدم التسامح والعنف، وخرجت مباراتهما بالتعادل.

وأفلت فورتونا دوسلدورف من الهزيمة على ملعبه أمام هوفنهايم وتعادل معه 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 43 نقطة لهوفنهايم في المركز السادس. وتقدم دوسلدورف بهدف سجله روين هينينغز في الدقيقة الخامسة ثم رد هوفنهايم بهدفين سجلهما مؤنس دبور وستيفن زوبير في الدقيقتين 16 و61 قبل أن يدرك هينينغز التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 76. وعانى هوفنهايم من النقص العددي في صفوفه بعد طرد بينيامين هوبنه في الدقيقة التاسعة.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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