بايرن يثأر من 'فضيحة' الذهاب.. وحكيمي يعزز فوز دورتموند

ثأر بايرن ميونيخ لخسارته الكبيرة ذهابا أمام أينتراخت فرانكفورت (1-5) وفاز عليه بنتيجة 5-2، مساء السبت (23 مايو/ أيار 2020) في الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

واعتقد بايرن أنه حسم المواجهة بعدما تقدم 3- صفر عبر ليون غوريتسكا وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي بإستاد أليانز أرينا، لكن المدافع مارتين هينترغر استغل هفوتين في دفاع بايرن ليحرز هدفين في ثلاث دقائق، غير أن بايرن عاد لتسجيل هدفين سريعين عبر ألفونسو ديفيز ثم هينترغر الذي سجل هدفا ثالثا لكن هذه المرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذا الفوز، استمر الفريق البافاري متصدرا للترتيب بفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند الذي فاز السبت أيضا على مضيفه فولفسبورغ 2- صفر، بفضل رفائيل غيريرو وأشرف حكيمي.

ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، رصيده إلى 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند، وسيلعب الفريقان مواجهة مهمة يوم الثلاثاء القادم.

البرتغالي رفائيل غيريرو يسجل هدف دورتموند الأول في مرمى فولفسبورغ

وفي مباراة السبت أيضا، أنزل باير ليفركوزن مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ من المركز الثالث بفوزه عليه في عقر داره 3-1 ، ليحتل مكانه برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة.

وأقيمت مباريات السبت بعد وقوف اللاعبين دقيقة صمت حداد على ضحايا فيروس كورونا الذين وصل عددهم في ألمانيا أكثر من 8 آلاف شخص.

وتستكمل غدا مباريات هذه الجولة بمواجهات من بينها مباراة لايبزيغ صاحب المركز الخامس مع مستضيفه ماينز 05.

وكانت عجلة البوندسليغا قد عادت الأسبوع الماضي للدوران دون جماهير، وسط إجراءات صحية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي أجبر ألمانيا على إيقاف الدوري شأنها شأن جل دول أوروبا، في شهر مارس/ آذار الماضي.

ا.ع/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)