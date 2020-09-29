بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني على حساب دورتموند

توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 2 على منافسه العنيد بوروسيا دورتموند في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2020) في مباراة السوبر على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ.

وأقيمت المباراة في غياب الحضور الجماهير بعد قرار سلطات المدينة بمنع الحضور الجماهيري في اللقاء بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المنطقة.

ورفع بايرن رصيده في صدارة قائمة الفرق الفائزة بلقب السوبر الألماني إلى ثمانية ألقاب وتجمد رصيد دورتموند في المركز الثاني عند ستة ألقاب.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32 مقابل هدف سجله يوليان برانت في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، سجل إيرلنغ هالاند هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 55 ولكن يوزوا كيميش أحرز هدف الفوز والتتويج لبايرن في الدقيقة 82.

وخاض الفريقان مباراة اليوم بعدما مني كل منهما بالهزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مطلع هذا الأسبوع.

وتوج بايرن اليوم بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على أشبيلية الإسباني.

وكانت مباراة كأس السوبر تمثل دائما افتتاحا رسميا للموسم الجديد ولكنها تأجلت إلى ما بعد بداية الموسم الحالي للبوندسليغا في ظل اضطراب الروزنامة المحلية والدولية نتيجة وباء "كورونا".

وخاض دورتموند المباراة اليوم بصفته صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي بالبوندسليغا وذلك في ظل فوز بايرن بكل من لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا.

والتقى الفريقان اليوم للمرة السابعة في آخر تسع نسخ من كأس السوبر الألماني، وأحرز بايرن اليوم اللقب الرابع له في هذه المواجهات السبعة مقابل ثلاثة ألقاب لدورتموند.

وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا في نسخة العام الماضي وتوج دورتموند باللقب بعد الفوز 2 / صفر على بايرن لتكون مباراة اليوم بمثابة الثأر لبايرن من دورتموند على مستوى السوبر.

ص.ش/ ا.ح (د ب أ)