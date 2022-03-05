بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي ويتعادل مع هوفنهايم

أفسد هوفنهايم الظهور الأول لمدربه السابق يوليان ناغلسمان على ملعب راين نيكار أرينا، في حضور الجماهير، وفرض التعادل على ضيفه بايرن ميونيخ بهدف لهدف، اليوم السبت (12 من آذار/مارس)، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على فولفسبورغ، بثلاثة أهداف لاثنين. وتعادل أونيون برلين مع ضيفه شتوتغارت بهدف لمثله.

وكان بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي، تعادل مع باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وانتصر مرتين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري.

ويملك بايرن 60 نقطة من 26 مباراة، متقدما بعشر نقاط على بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يواجه أرمينيا بيليفيلد غدا الأحد بالإضافة إلى امتلاكه مباراة مؤجلة ضد ماينز.

وقال مانويل نوير حارس بايرن "من المحبط أن نعود إلى ميونيخ بدون النقاط الثلاث. بالتأكيد كانت مباراة ممتعة بالنسبة للجماهير المحايدة. الحظ لم يكن بجانبنا في الأهداف الملغية بداعي التسلل".

وبعد أربعة أيام من سحق زالتسبورغ بسباعية والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أهدر بايرن العديد من الفرص وتقدم هوفنهايم عبر كريستوف باومغيرتنر بتسديدة مباشرة في الدقيقة 32. وألغى الحكم هدفين لتوماس مولر مهاجم بايرن بداعي التسلل قبل أن ينجح حامل اللقب في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

حول روبرت ليفاندوفسكي ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه 29 في الدوري هذا الموسم

وحول روبرت ليفاندوفسكي ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه 29 في الدوري هذا الموسم وعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب خارج ملعبه حيث سجل 17 هدفا بعيدا عن ميونيخ في الموسم الحالي.

وألغى الحكم هدفا ثالثا لبايرن وهذه المرة عبر ليفاندوفسكي مع ضغط الفريق لانتزاع الفوز في الشوط الثاني.

وأضاع الفريق الضيف فرصتين حيث رد القائم تسديدة من سيرج غنابري كما مرت تسديدة جمال موسيالا بالقرب من المرمى. وبدا أن تسديدة مولر في طريقها للشباك لكن هوفنهايم أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 73.

وأنقذ نوير قائد بايرن تسديدة من أندريه كراماريتش بالإضافة إلى ضربة رأس من ياكوب برون لارسن قرب النهاية. وبهذه النتيجة خرج هوفنهايم من المربع الذهبي إذ يتأخر بفارق الأهداف عن فرايبورغ الذي تغلب 3-2 على فولفسبورغ.

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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)