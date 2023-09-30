 بايرن يتعثر أمام لايبزيغ.. وليفركوزن ينفرد بصدارة الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.09.2023

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رياضة

بايرن يتعثر أمام لايبزيغ.. وليفركوزن ينفرد بصدارة الدوري الألماني

تصدر نادي باير ليفركوزن الدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينتس متذيل الترتيب، ضمن مباريات المرحلة السادسة من البطولة، فيما وقع بايرن ميونيخ في فخ التعادل مع لايبزيغ.

يوناس هوفمان لاعب باير ليفركوزن يحتفل بتسجيل هدفه الثالث مع زملائه في الفريق - 30 سبتمبر 2023

حافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد

أدرك بايرن ميونيخ نقطة صعبة خارج ملعبه، عندما تعادل مع لا يبزيغ بهدفين لهدفين، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم. وتقدم أصحاب الأرض بهدفين حملا توقيع البلجيكي لويس أوبيندا والفرنسي/الأنغولي كاستيلو لوكيبا، لينتهي الشوط الأول بهذين الهدفين.

وفي الشوط الثاني تمكن البايرن من تسجيل هدفين عبر الدولي الإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء، والدولي الألماني ليروي ساني.

وهكذا انفرد باير ليفركوزن  بصدارة ترتيب الدوري، عقب فوزه الكبير على مضيفه ماينتس متذيل الترتيب 3-0، السبت (30 سبتمبر/أيلول 2023).

مختارات

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة الدولي الإسباني السابق ومدربه الحالي تشابي ألونسو.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة، بفارق نقطة عن شتوتغارت واثنتين عن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، فيما يحتل لايبزيغ المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

وسجّل أهداف ليفركوزن كل من الهولندي سيب فان دن بيرغ (في الدقيقة 18 خطأ في مرماه)، والإسباني أليكس غريمالدو (في الدقيقة 59) ويوناس هوفمان (في الدقيقة 65).

وتقدم شتوتغارت إلى المركز الثاني مؤقتًا، عقب فوزه على مضيفه كولونيا بهدفي دينيز أونداف (في الدقيقة 68 و88).

ويعيش كولونيا أسوأ ايامه، حيث لم يحرز سوى نقطة واحدة ويقبع في منطقة الخطر بالمركز 16.

وانتزع فولفسبورغ، سابع الترتيب، فوزًا ثمينًا من أينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على أرضه في "فولكسفاغن أرينا". وتابع المهاجم الدنماركي يوناس ويند تألقه، بتسجيله هدفي فريقه (في الدقيقة31 و84).

وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه (في الدقيقة 59).

ويحتل أونيون برلين، الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري أبطال أوروبا، المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم إلى المركز التاسع بسبع نقاط.

وحقّق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1. سجّل أهداف مونشنغلادباخ فلوريان نويهاوس (في الدقيقة 27) والفرنسي الحسن بليا (في الدقيقة 37 و45+3)، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتوني لوسيا (في الدقيقة 68).

 ع.ح./ف.ي. (أ ف ب) 

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    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

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    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

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    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

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    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

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    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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