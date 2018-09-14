بايرن يتصدر الدوري مجدداً على حساب ليفركوزن المتعثر

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم وتغلب على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) في المرحلة الثالثة من البوندسليغا. لكن بايرن ميونخ اضطر إلى تحمل خسارة لاعبه الدولي الفرنسي توليسيو، الذي خرج من المباراة في الشوط الأول بعد آلام شديدة في ركبته.

وفي باقي المباريات فاز لايبزيغ على ضيفه هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفورتونا دوسلدورف على ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تغلب ماينز على آوغسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد أيضاً وتعادل فولفسبورغ مع هيرتا برلين بهدفين لكل منهما.

وعلى ملعب "أليانز أرينا" حصل بايرن على العلامة الكاملة وحقق انتصاره الثالث على التوالي. ونجح بايرن في تحويل تأخره بهدف أمام ليفركوزن إلى الفوز بثلاثة أهداف. وتقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة الخامسة حمل توقيع ويندل ناسيمينتو بورجيس من ضربة جزاء تمت إعادتها بعد أن تصدى لها مانويل نوير حارس النادي البافاري.

وأدرك الفرنسي كورينتين توليسو التعادل لبايرن في الدقيقة العاشرة من متابعة للكرة التي مرت من على أقدام زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وتكفل الجناح الهولندي آريين روبن بالهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 20 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز الهدف الثالث لبايرن.

من جانبه، أنهى ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كريم بلعربي في الدقيقة 80.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط، بينما ظل ليفركوزن في المركز الثامن عشر الأخير بدون أي نقطة، بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي.

لاعب فولفسبورغ يونس مالي يسجل هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء

وأفلت فولفسبورغ من الهزيمة الأولى هذا الموسم وتعادل بصعوبة مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل منهما. وتقدم هيرتا برلين بهدف حمل توقيع خافايرو ديلروسون في الدقيقة 61. لكن يونس مالي أدرك التعادل لفولفسبورغ قبل ثلاث دقائق من النهاية. وأضاف أوندريج دودا الهدف الثاني لهيرتا في الدقيقة الأخيرة، إلا أن إدمير محمدي تكفل بهدف التعادل القاتل لفولفسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ صاحب المركز الثالث.

وبدأت المرحلة الثالثة مساء الجمعة بلقاء دورتموند على أرضه مع فرانكفورت، حيث انتهت المباراة بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفرانكفورت.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)