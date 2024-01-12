بايرن يتحصن إنجليزيا... قلب دفاع وقلب هجوم من توتنهام

انضمام إيريك داير لاعب توتنهام إلى بايرن، يعني أن الفريق البافاري سيحصن خط دفاعه بلاعب إنجليزي آخر. من هو إيريك داير وما قصته مع المرحاض؟ ولماذا حصل على جائزة لاعب المباراة تحت قيادة مورينيو؟

بدأ بايرن منذ قدوم توماس توخل لتدريب الفريق بتغيير بوصلته وجلب لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز. فبعد ضم هداف الدوري الإنجليزي وكابتن منتخب إنكلترا هاري كين الصيف الماضي إلى الفريق البافاري ، أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم الـ11 الأخيرة، تعاقده مع المدافع الإنجليزي إيريك داير. وكشف بايرن في وقت متأخر من مساء الخميس (11 كانون الثاني/ يناير 2024) تعاقده مع داير، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إذ سيدافع عن ألوان الفريق البافاري حتى حزيران/ يونيو القادم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي. توخل كان مدربا لتشيلسي وكان متابعا لداير خلال عمله هناك.

بذلك، سيتم لم شمل داير من جديد مع المهاجم وصانع الألعاب هاري كين، زميله السابق في صفوف الفريق اللندني. بايرن سيملك قلب دفاع "قشاش" إنجليزي وقلب هجوم إنجليزي.

وصرح كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن: "نحن سعداء لتمكننا من التعاقد مع إيريك داير. لقد كنا نفكر في ضمه منذ فترة طويلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا. إيريك سيكون عنصرا هاما في خط دفاع الفريق".

ويأتي التعاقد مع داير (29 عاما) ليعزز الخيارات الدفاعية لبايرن، الذي يفتقد خلال الأسابيع القليلة القادمة خدمات المغربي نصير مزراوي والكوري الجنوبي كيم مين جاي، اللذين يتواجدان حاليا مع منتخبي بلديهما للمشاركة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية والآسيوية على الترتيب. كما سيمنح داير الحرية أمام ليون غوريتسكا لممارسة دوره المعتاد للعب في خط الوسط من جديد.

وانضم داير إلى توتنهام منذ عام 2014، حيث لعب بجوار كين، الذي انتقل لبايرن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل رائع مع الفريق وكذلك مع منتخب إنجلترا.

وابتعد داير عن القائمة الأساسية لتوتنهام، حيث خاض 4 مباريات فقط مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبلغت قيمة الصفقة 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار). وعلق داير على انتقاله لبايرن قائلا "هذه الخطوة هي بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، عندما كنت طفلا فإنك ترغب في اللعب لناد مثل بايرن ميونخ يوما ما. إنه أحد أكبر الأندية في العالم ويمتلك تاريخا مذهلا. وأريد أن أساعده على التتويج بالمزيد من الألقاب في الفترة المقبلة".

داير وقصة الذهاب للحمّام

داير تلقى تدريبه في البرتغال مع سبورتينغ لشبونة، وهو يحمل الجنسية البرتغالية أيضا، وانتقل إلى توتنهام في عام 2014.

في إحدى المباريات عام 2020، حصلت معه حادثة غريبة. وفي النهاية، انتهت الأمور بابتسامة على وجه داير. في كأس الرابطة الإنجليزية في سبتمبر 2020، واجه توتنهام فريق تشيلسي في دور الستة عشر على أرضه. وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشيلسي 1-0 بفضل هدف من تيمو فيرنر، قرر داير مغادرة الملعب فجأة، قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. ورصده مدرب توتنهام آنذاك، جوزيه مورينيو.

مورينو لحق داير إلى الحمام: "ذهبت خلفه لكي يحدث ذلك بشكل أسرع - لممارسة الضغط عليه" صورة من: picture-alliance/dpa/M. Rickett

واتضح في وقت لاحق أن داير كان بحاجة ماسة إلى استخدام الحمام. وأقر داير في وقت لاحق أن مورينيو، لم يكن سعيدًا بترك اللاعب مكانه. "لكنني لم أستطع فعل شيء بخصوص ذلك. الطبيعة كانت تنادي"، صرح داير لشبكة سكاي سبورت.

مورينيو أيضا أكد هذه القصة حينها، وقال في تصريح تلفزيوني: "كان عليه المغادرة، لم يكن لديه خيار آخر، كان عليه الرحيل". ولكن المدرب أوضح أيضا سبب متابعته لداير.

"ذهبت خلفه لكي يحدث ذلك بشكل أسرع - لممارسة الضغط عليه"، أقر المدرب البرتغالي بصراحة. ونجح في ذلك: عاد داير إلى الملعب بعد لحظات قليلة.

ولحسن حظه أن غيابه لتلك الدقائق لم يتسبب في تلقي فريقه أي هدف إضافي من جانب تشيلسي، بينما تمكن توتنهام من تحقيق التعادل بفضل هدف أريك لاميلا في الدقائق الأخيرة. وتجهز الفريقان لركلات الترجيح، حيث تمكن توتنهام من الانتصار، وكان إيريك داير المنفذ لأول ركلة جزاء بنجاح.

النتيجة: تم تكريم المدافع بعد المباراة. حصل على جائزة "لاعب المباراة"، واستقبل هذا التكريم بروح الفكاهة.