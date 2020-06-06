 بايرن يتجاوز فرانكفورت ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.06.2020

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رياضة

بايرن يتجاوز فرانكفورت ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

ضرب بايرن ميونيخ موعدا مع باير ليفركوزن في المباراة النهائية لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على فرانكفورت. وهي المرة الرابعة والعشرون التي يبلغ فيها بايرن ميونيخ المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي توج بها 19 مرة.

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف ليفاندوفسكي

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف ليفاندوفسكي

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-1 اليوم الأربعاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2020) على ملعب أليانز أرينا في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم وبذلك بلغ المباراة النهائية.

ويلتقي الفريق البافاري في النهائي المقرر في الرابع من تموز/يوليو المقبل على ملعب برلين الأولمبي مع فريق باير ليفركوزن الذي أخرج ساربروكن من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 3-صفر يوم أمس الثلاثاء.

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وسيطر بايرن ميونيخ، الذي رفع رصيده إلى 19 فوزا في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، على مجريات اللعب تماما لا سيما في الشوط الأول حيث كان بإمكانه الخروج بغلة أوفر من الأهداف.

وسجل الكرواتي إيفان بيريسيتش هدف الافتتاح للفريق البافاري إثر تمريرة متقنة من توماس مولر (14). وأدرك فرانكفورت التعادل عبر لعبة مشتركة بين البديلين الياباني دايشي كامادا وداني دا كوستا ليسجل الأخير في شباك الحارس مانويل نوير (69).

بيد أن فرحة فرانكفورت لم تدم طويلا لأن هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي منح التقدم مجددا لفريقه بعد التعادل بخمس دقائق. وتساوى ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب هدافي مسابقة الكأس مع مهاجم فورتونا دوسلدرون روين هينينغز ولكل منهما 4 أهداف.

وهي المرة الرابعة والعشرون التي يبلغ فيها بايرن ميونيخ المباراة النهائية لكأس ألمانيا حيث توّج باللقب 19 مرة آخرها الموسم الماضي بفوزه على لايبزيغ في النهائي بثلاثية نظيفة. وكان الفريقان التقيا قبل 18 يوما على الملعب ذاته وخرج الفريق البافاري بفوز عريض 5-2 في الـ "بوندسليغا".

أ.ح/م.م (أ ف ب)

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فريق مغمور في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم

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