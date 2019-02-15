بايرن يتأهل بشق الأنفس على حساب فريق من الدرجة الثانية

بصعوبة بالغة تمكن بايرن ميونخ من تجاوز فريق من الدرجة الثانية في إطار منافسات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم وفاز عليه بنتيجة مثيرة بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف لنادي هايندهايم الذي يلعب في الدرجة الثانية.

واضطر بايرن للعب بعشرة لاعبين مبكرا، عقب طرد لاعبه نيكلاس سوله في الدقيقة 13. وتقدم الفريق البافاري في الدقيقة 12 عن طريق ليون غورتسيكا، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين.

واستغل هايدنهايم النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ليتعادل روبرت جلاتزل للفريق الضيف في الدقيقة 27، ثم سجل مارك شناتيرير الهدف الثاني لهايدنهايم في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل توماس مولر هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 53، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 56، قبل أن يسجل سيرج غنابري الهدف الرابع في الدقيقة 65.

لكن هايدنهايم لم يستسلم، حيث عاد روبرت جلاتزل ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74، ثم هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 77 من ركلة جزاء. فيما عاد ليفاندوفسكي للتسجيل مرة أخرى، حينما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا)