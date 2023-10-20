 بايرن يبقي على المغربي مزراوي بعد منشوره الداعم للفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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أخبار

بايرن يبقي على المغربي مزراوي بعد منشوره الداعم للفلسطينيين

بعد الانتقادات التي طالت مدافع بايرن ميونيخ نصير مزرواي بسبب نشره فيديو على انستغرام يتعاطف فيه مع الفلسطينيين، اجتمعت إدارة النادي البافاري مع الدولي المغربي وأصدرت بيانا أوضحت من خلاله ما دار في هذا الاجتماع.

المغربي نصير مزراوي مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني.

أوضح البايرن في بيان أن نصير مزراوي أكد بصدق أنه شخص محب للسلام ، يرفض الإرهاب والحرب

قرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق عقب منشوره المؤيد للفلسطينيين قبل نحو أسبوعين.

مختارات

ولكن مزراوي لن يشارك مع النادي البافاري في الوقت الراهن نظراً لمعاناته من الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان اليوم الجمعة (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام ، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقاً أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وبحسب بيان بايرن ميونخ، أكد مزراوي: "أدين كل أشكال الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

وعقب قيام حركة حماس بهجوم إرهابي على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نشر مزراوي مقطع فيديو عبر إنستغرام يتمنى فيه الفوز للفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل. وتم مسح المنشور وقتها.

وذكر بايرن أنه تم إجراء محادثة مفصلة وواضحة مع اللاعب عقب الفيديو الذي أثار غضباً وانتقادات.

وسرت بعض التكهنات بأن بايرن سيوقف المدافع، خاصة بعد قيام فريق ماينز بحرمان أنور غازي من التدريب والمشاركة في المباريات عقب نشر منشور داعم للفلسطينيين، والذي تم حذفه بشكل فوري.

وأعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن شعوره بالرضا بشأن البيان الواضح الذي نشره النادي. وقال "في الحقيقة، تحدثت مع مزراوي. غرفة تغيير الملابس دائماً ما تكون المكان الذي يمكنك أن تعمل فيه لتحقيق الأهداف المشتركة بسلام، وبشكل ودي، وبروح الصداقة".

ع.ح./ع.ش/ و. ب (د ب أ)

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    الكاتب: إيمان ملوك


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