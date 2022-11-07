بايرن يبتعد مؤقتا في الصدارة وفولفسبورغ يصعق دورتموند

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير بسداسية (6-1) على فيردر بريمن اليوم الثلاثاء (الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الـ"بوندسليغا".

وبهذه النتيجة رفع بايرن رصيده الى 31 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن فرايبورغ الذي يحل ضيفا على لايبزيغ يوم غد الأربعاء، وخمس نقاط عن أونيون برلين الذي يستضيف أوغسبورغ.

فعلى ملعب "اليانز ارينا" أكرم بايرن ميونيخ وفادة بريمن. وتابع الفريق البافاري عروضه الهجومية في الآونة الأخيرة مفتتحا التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سدد السنغالي ساديو مانيه كرة قوية ارتدت من الحارس وتهيأت أمام جمال موسيالا ليتابعها الأخير داخل الشباك.

لكن بريمن أدرك التعادل مباشرة بواسطة انتوني يونغ بعدها بأربع دقائق. وضرب بايرن بقوة بتسجيله 3 أهداف في مدى 6 دقائق عبر تسديدة سيرج غنابري (22)، وليون غوريتسكا (26) وغنابري مجددا (28).

ونجح غنابري في تسجيل الهاتريك في مرمى فريقه السابق بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين وسدد بين ساقي حارس فيردر بريمن (82)، قبل أن يختتم المهاجم الشاب الفرنسي ماتيس تل التسجيل (84).

وهي المرة الرابعة التي ينجح فيها بايرن ميونيخ في تسجيل 4 أهداف على الأقل في آخر أربع مباريات بيتية له في الدوري المحلي بعد انتصاراته على باير ليفركوزن 4-صفر وعلى فرايبورغ 5-صفر وعلى ماينز 6-2.

ثأر فولفسبورغ الذي يقوده المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لخسارته الثقيلة أمام دورتموند 1-6 في 16 نيسان/أبريل الماضي.

فولفسبورغ يثأر لخسارته الثقيلة أمام دورتموند

وثأر فولفسبورغ الذي يقوده المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لخسارته الثقيلة أمام دورتموند 1-6 في 16 نيسان/أبريل الماضي فتغلب عليه بهدفين نظيفين. وهذا الفوز هو الأول لفولفسبورغ على دورتموند في آخر 15 مواجهة بينهما.

وبقي دورتموند رابعا برصيد 25 نقطة متخلفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

ودخل الفريقان المباراة بعد سلسلة من العروض الجيدة في الآونة الأخيرة حيث فاز دورتموند بمبارياته الثلاث الأخيرة، في حين لم يخسر فولفسبورغ في آخر 8 مباريات وتحديدا منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي المباراة الثالثة، فاز بوخوم على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف. ورفع بوخوم رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد مونشنغلادباخ عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز شتوتغارت على هرتا (هيرتا) برلين بهدفين مقابل هدف. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

غدا تستكمل بقية مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)