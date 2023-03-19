بايرن ومدربه توخيل يدعمان ماني: "ليس هناك شك في مهاراته"

يعاني ساديو ماني في الفترة الأخيرة من تذبذب في مستوى الأداء خلال موسمه الأول في بايرن ميونيخ.

ولم يجد المهاجم السنغالي حتى الآن موقعًا مناسبًا في صفوف النادي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الألماني، لكن توماس توخيل مدرب بايرن الجديد يريد أن يمنح اللاعب الوقت الذي يحتاجه ليشق طريقه في الفريق.

وضم بايرن ميونيخ النجم ساديو ماني كلاعب جديد عالمي المستوى في الصيف الماضي، ولكن حتى الآن لم يظهر الكثير مما يحمل في جعبته من مهارات. سجل ماني 11 هدفًا في 29 مباراة، وكانت آخر مرة سجل فيها هدفاً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما فاز البايرن على ماينز بنتيجة 2/6.

وبسبب التهاب في رأس عظمة الساق الأمامية الذي تعرض له في نوفمبر/تشرين الثاني، لعب المهاجم ثماني مباريات فقط منذ ذلك الحين مع فريق بايرن ميونيخ، ولكن كان واضحًا خلال هذه المباريات أنه لم يحقق الأثر الذي يأمله المسؤولون.

من جهته، قال أوليفر كان رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ عن النجم السنغالي إنه يتلقى "كل الدعم منا ومن المدرب"، مضيفاً أن "ساديو يبحث عن نفسه في بايرن ميونيخ"، بحسب ما ذكر موقع "فوسبال نيوز" الألماني.

وكرر توماس توخيل التأكيد على الأمر نفسه في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل ربع نهائي كأس الإتحاد الألماني ضد إس سي فرايبورغ وأعرب عن ثقته في ماني قائلاً" "لا شك في مهاراته"، مضيفاً أنه حتى مع اللاعبين الأكبر سناً فإن الانتقال لفريق جديد يحتاج وقتاً ليتأقلم فيه اللاعب مع ناديه الجديد كما أن اللاعبين الموهوبين مثل ماني غالباً ما يكونون حساسين أيضاً، "فالأمر يتعلق بالثقة والصبر حتى يتمكن من العودة إلى مستواه المعهود".

أضاف توخيل أن أفضل علاج لماني هو "إحراز الأهداف" .. "هذا ما يحدث الآن، ننتظر أن يحرز هدفاً أمام فرايبورغ من أجل اكتسابه الثقة بالنفس مجدداً ولضبط إيقاعه في اللعب"، كما يمكنه أيضًا أن يصبح "لاعبًا رئيسيًا مطلقًا" في بايرن ميونيخ".

ع.ح./ع.ج.م