من الواضح أن رؤساء بايرن لم يعودوا يستبعدون أي شيء، ولا حتى عودة بيب غوارديولا، الذي أصبحوا معه أبطالًا ثلاث مرات متتالية من 2014 إلى 2016. لا يزال مدرب مانشستر سيتي الناجح يمتلك شقة في ميونيخ. ولم يتمكن مع بايرن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أو حتى الفوز باللقب. إعداد:ر.م