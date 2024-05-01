بايرن ومأزق البحث عن مدرب.. من يتحمل مسؤولية الإدارة الفنية للبافاري؟
بعدما رفض تشابي ألونسو، يوليان ناغلسمان ورالف رانغنيك الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم القادم. يُواصل الفريق البافاري رحلة بحثه على مدرب جديد. قائمة بأبرز المرشحين لتدريب الفريق الألماني العملاق.
هانزي فليك
هل سيعود هانزي فليك لتدريب بايرن ميونيخ؟ قاد هانزي فليك الفريق البافاري لتحقيق سداسية تاريخية في عام 2020، لكنه رحل لاحقا عن الفريق وتولى تدريب المنتخب الألماني، الذي أقيل منه بسبب سوء النتائج. وسيكون العديد من لاعبي الفريق البافاري سعداء بعودة فليك، لاسيما وأنه يفهم اللاعبين بشكل جيد.
إيريك تين هاغ
يعرف إيريك تين هاغ بايرن ميونيخ جيدا، فقد سبق له تدريب رديف الفريق البافاري بين عامي 2013 و 2015. ويتولى المدرب الهولندي حاليا تدريب مانشستر يونايتد ويرتبط معه بعقد حتى صيف 2025. لكن فريق "الشياطين الحمر"يمر بموسم صعب، وقد يتم الاستغناء عن خدمات تين هاغ، ما قد يجعله متاحاً لتدريب فريق آخر.
روبيرتو دي زيربي
يظهر اسمه بين الحين والآخر، لكنه رفض بالفعل عرض بايرن ميونيخ منذ أسابيع، وكذلك جميع الأندية الأخرى التي قد تكون مهتمة بخدماته. وقال المدرب الإيطالي إنه إذا كان سعيدًا، فلن يتمكن أي ناد في العالم من إقناعه بالانتقال إليه. ومادام دي زيربي سعيدا مع فريقه برايتون الإنجليزي، فلماذا إذن سينتقل إلى بايرن ميونيخ؟
جوزيه مورينيو
هل يُدرب بايرن ميونيخ الرجل الذي تسبب في هزيمتهم المريرة أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010؟ يعتبر مورينيو من المدربين الكبار في القارة الأوروبية، و يمكن أن يكون العمل معه متعبًا. لكن اللاعبين يحبونه. والمدرب البرتغالي بلا فريق حاليا بعد إقالته من تدريب فريق روما الإيطالي.
زين الدين زيدان
الفرنسي يعرف كيف يفوز بالألقاب، فقد فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ولا يُشرف زيدان حاليا على تدريب أي فريق. ولا يتحدث زيدان الألمانية كما أنه لا يتقن اللغة الإنجليزية، لذلك يُمكن أن يكون مواطنه فرانك ريبيري مساعده، في حال أشرف على تدريب بايرن ميونيخ.
أنطونيو كونتي
حقق كونتي (يمين الصورة) عدة ألقاب في إيطاليا، وخاص تجارب تدريبية في إنجلترا مع تشيلسي وتوتنهام. وتولى المدرب الإيطالي المميز أيضا مهمة تدريب منتخب بلده. ولا يُعرف إن كان فكرة تدريب بايرن ميونيخ تُغري كونتي، إلا أنه أيضا لا يتحدث الألمانية.
لوسيان فافر
يعرف ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ المدرب السويسري لوسيان فافر، حيث عمل الثنائي معا في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ. وتُطرح تساؤلات عن إمكانية قبول فافر تدريب بايرن ميونيخ، لاسيما وأن الضغوط في الفريق البافاري عالية جدا.
بيب غوارديولا
من الواضح أن رؤساء بايرن لم يعودوا يستبعدون أي شيء، ولا حتى عودة بيب غوارديولا، الذي أصبحوا معه أبطالًا ثلاث مرات متتالية من 2014 إلى 2016. لا يزال مدرب مانشستر سيتي الناجح يمتلك شقة في ميونيخ. ولم يتمكن مع بايرن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أو حتى الفوز باللقب. إعداد:ر.م