بايرن ولايبزيغ يتأهلان بسهولة لربع نهائي كأس ألمانيا

حجز فريقا بايرن ميونخ ولايبزيغ مقعديهما في دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/ شباط 2023)، بعدما تغلبا على فريقي ماينز وهوفنهايم على الترتيب، بدور الـ16 للمسابقة. والتحق الفريقان بشتوتغارت وأونيون برلين اللذين تأهلا أمس الثلاثاء.
ولم يجد بايرن أدنى صعوبة في اجتياز عقبة مضيفه ماينز، بعدما تغلب عليه 4 / صفر على ملعب (ميوا أرينا).
وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميلاه جمال موسيالا وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و44 على الترتيب.
وتكفل جمال موسيالا بإحراز الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 83، في حين أنهى ماينز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكسندر هاك في الدقيقة 87.
ويأتي هذا الفوز متنفّساً لبايرن بعد ثلاث مباريات تعثّر فيها بمسابقة الدوري بسقوطه في فخ التعادل، وقبل أسبوعين من مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".
وقبل نهاية المباراة، خسر ماينز لاعبين هما الدنماركي بو سفينسن وألكسندر هاك، بعد طرد الأول مباشرة والثاني ببطاقتين صفراوين في الدقيقتين 82 و86 توالياً.
تأهل لايبزيغ لربع نهائي كاس ألمانيا على حساب هوفنهايم.
لايبزيغ يعبر هوفنهايم بسهولة
وكان فريق لايبزيغ قد بلغ الدور ربع النهائي للبطولة بفوزه السهل على مضيفه هوفنهايم 3-1.
ويدين لايبزيغ حامل اللقب، الأول له في 2022 بعد 13 عاماً من تأسيسه، بهذا الفوز على ملعب "ريد بول أرينا" لأهداف السويدي إميل فرسبورغ (8)، النمسوي كونراد لايمر (41) وتيمو فيرنر (84)، فيما أحرز الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف هوفنهايم الوحيد (76).
وتعقدت الأمور بالنسبة لهوفنهايم في الدقيقة 86 بعد طرد لاعبه الفرنسي ستانلي نسوكي لحصوله على الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز، سجّل لايبزيغ الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ المتصدر، مباراته الرقم 17 المتتالية من دون هزيمة في كل المسابقات.
ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
بطولة العالم لكرة اليد - ألمانيا بمجموعة الجزائر وقطر
من 11 حتى 29 من يناير/ كانون الثاني تقام في بولندا والسويد بطولة العالم لكرة اليد، التي تضم أفضل 32 منتخبا. ويتطلع المنتخب الالماني، خلافا لما حصل قبل عامين في مصر، إلى الوصول للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. وتشارك ألمانيا في المجموعة الخامسة مع قطر والجزائر وصربيا. وتلعب في البطولة أيضا مصر والسعودية والمغرب وتونس والبحرين. المدافع اللقب منتخب الدنمارك فاز في 2021 على السويد (الصورة).
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
بطولات العالم للتزحلق على الجليد
في جبال الآلب الفرنسية يتنافس في الـفترة من 6 وحتى 19 فبراير/ شباط أفضل المتزحلقين على الجليد في منحدرات كوشفيل ومريبيل لانتزاع الميداليات. والنجوم البارزون من منظور ألماني هم توماس دريزن (الصورة) الذي عاد بعد استراحة من الإصابة، والمحترفة في سباق التزحلق المتعرج لينا دور.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
كرة القدم الأمريكية - سوبر بول
في 12 من فبراير/ شباط ينطلق في أريزونا أكبر حدث رياضى في السنة. إنها المقابلة النهائية الـ 57 في كرة القدم الأمريكية وستكون "السوبر بول" كما العادة ضخمة ومثيرة. وسيستمتع جمهور الولاية المستضيفة، أريزونا، بأكبر فصل رياضي.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
بطولة العالم لهوكي الجليد بدون روسيا
في المنافسة العالمية التي تنطلق في مايو/ أيار في تامبيري الفنلندية وعاصمة ليتوانيا ريغا، سيغيب المنتخب الروسي، الذي يعتبر أحد أقوى فرق هوكي الجليد. أما بطل العالم الحالي فهو منتخب فنلندا. وبالنسبة لمنتخب ألمانيا فهو يتطلع إلى ما هو أكثر من عام 2022، عندما أقصي في ربع النهائي أمام تشيكيا (الصورة). لكن المنتخب الألماني يمر حاليا بمرحلة تحول بعد توديع المدرب توني زودرهولم.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
الأولمبياد الخاصة في برلين
الأولمبياد الخاصة هي أكبر حدث رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة. وستقام الألعاب الصيفية من الأولمبياد الخاصة في يونيو/ حزيران في برلين. إنها أول أولمبياد خاصة تقام على الأراضي الألمانية. ويتوقع مشاركة نحو 7000 رياضية ورياضي من 170 بلدا. أما الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاصة فستنطلق في يناير/ كانون الثاني في منتجع باد تولتس في بافاريا بجنوب ألمانيا.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
رقم قياسي جديد في "تور دو فرانس"
تبدأ النسخة 110 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، أهم سباق للدراجات في العالم، في الأول من يوليو/ تموز في بلباو في شمال إسبانيا وتنتهي تقليديًا في 23 يوليو/ تموز في الشانزليزيه في باريس. وستكون دورة 2023 مشهدا جبليا حقيقيا: فعلى طريق يبلغ مداه 3404 كيلومترا، سيتعين على الدراجين اجتياز 30 مرتفعا من أعلى الفئات، وهو رقم قياسي جديد في البطولة.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
أضخم بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم
لم يسبق للفرق المشاركة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أن تكون بهذا العدد. فمن 20 يوليو/ تموز إلى 20 أغسطس/ آب سيتقابل في أستراليا ونيوزيلاندا لأول مرة 32 منتخبا. والمنتخب الألماني (الصورة) يسعى بعد الخسارة في نهائي البطولة الأوروبية إلى انتزاع اللقب. ومع إنجلترا وفرنسا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة ستتواجد فرق أخرى من العيار الثقيل في البطولة، ويشارك المغرب كأول فريق عربي بالكأس.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
بطولة العالم لألعاب القوى
من الـ 19 حتى 27 من أغسطس/ آب ستكون العاصمة المجرية بودابست مركزًا لجميع عشاق ألعاب القوى. وفي مركز ألعاب القوى المشيد خصيصا لاحتضان بطولة العالم سيجد نحو 37.000 متفرج مكانا لهم في المدرجات. وسيتنافس الرياضيون لحصد الميداليات في 49 نوعا من مسابقات المشي والركض والقفز والرمي.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
بطولة العالم لكرة السلة
ستقام بطولة العالم في كرة السلة في الفترة من 25 أغسطس/ آب حتى 10 سبتمبر/ أيلول. وتقام لأول مرة في ثلاث دول هي: الفلبين واليابان وإندونيسيا. والمنتخب الألماني سيكون أيضا مشاركا ويأمل في تحقيق مرتبة متقدمة لأن المنتخبات السبعة الأولى ستتأهل مباشرة للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
كأس العالم في الكريكيت
بطولة العالم في الكريكيت ستقام في بلد لا يولي أهمية لرياضة أخرى مثل هذه الرياضة. الهند هي البلد المستضيف للمرة الرابعة لكأس العالم. والمنتخب الهندي متحمس أمام جمهوره لنيل اللقب العالمي الثالث بعد 1983 و2011 . والمدافع عن اللقب هي إنجلترا. وكان مبرمجا أن تقام المنافسة في فبراير/ شباط إلا أنها أجلت بسبب جائحة كورونا.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
ألعاب معاقي الحروب (ألعاب إنفيكتوس)
"ألعاب إنفيكتوس" (بالانجليزية: Invictus Games) هي ألعاب يشارك فيها محاربون قدامي معاقون نتيجة الحروب. وهذا الحدث الرياضي يقام منذ 2014، ويشارك فيه الرجال والنساء. والدورة السادسة ستكون من الـ 9 حتى 16 سبتمبر/ أيلول في دوسلدورف الألمانية، وتتنافس الفرق، بعضها مختلط، في ألعاب القوى وألعاب أخرى أحيانا جلوسا على كراسي متحركة.
-
جولة مصورة مع أهم الأحداث على الأجندة الرياضية في عام 2023
كأس أمم آسيا لكرة القدم ستنظمها قطر
كان مبرمجا أن تقام المنافسة في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز في الصين إلا أن الصينيين تخلوا عن استضافة الحدث بسبب كورونا. والبلد المضيف الجديد هو قطر المدافع أيضا عن اللقب الذي فاز في النهائي في 2019 أمام اليابان. لكن بما أن الصيف حار في قطر فإن كأس آسيا لعام 2023 ستقام في يناير/ كانون الأول 2024. إعداد: أندرياس شتين-زيمونيس