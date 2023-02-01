بايرن ولايبزيغ يتأهلان بسهولة لربع نهائي كأس ألمانيا

حجز فريقا بايرن ميونخ ولايبزيغ مقعديهما في دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/ شباط 2023)، بعدما تغلبا على فريقي ماينز وهوفنهايم على الترتيب، بدور الـ16 للمسابقة. والتحق الفريقان بشتوتغارت وأونيون برلين اللذين تأهلا أمس الثلاثاء.

ولم يجد بايرن أدنى صعوبة في اجتياز عقبة مضيفه ماينز، بعدما تغلب عليه 4 / صفر على ملعب (ميوا أرينا).

وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميلاه جمال موسيالا وليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و44 على الترتيب.

وتكفل جمال موسيالا بإحراز الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 83، في حين أنهى ماينز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكسندر هاك في الدقيقة 87.

ويأتي هذا الفوز متنفّساً لبايرن بعد ثلاث مباريات تعثّر فيها بمسابقة الدوري بسقوطه في فخ التعادل، وقبل أسبوعين من مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي بذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".

وقبل نهاية المباراة، خسر ماينز لاعبين هما الدنماركي بو سفينسن وألكسندر هاك، بعد طرد الأول مباشرة والثاني ببطاقتين صفراوين في الدقيقتين 82 و86 توالياً.

تأهل لايبزيغ لربع نهائي كاس ألمانيا على حساب هوفنهايم.

لايبزيغ يعبر هوفنهايم بسهولة

وكان فريق لايبزيغ قد بلغ الدور ربع النهائي للبطولة بفوزه السهل على مضيفه هوفنهايم 3-1.

ويدين لايبزيغ حامل اللقب، الأول له في 2022 بعد 13 عاماً من تأسيسه، بهذا الفوز على ملعب "ريد بول أرينا" لأهداف السويدي إميل فرسبورغ (8)، النمسوي كونراد لايمر (41) وتيمو فيرنر (84)، فيما أحرز الدنماركي كاسبر دولبرغ هدف هوفنهايم الوحيد (76).

وتعقدت الأمور بالنسبة لهوفنهايم في الدقيقة 86 بعد طرد لاعبه الفرنسي ستانلي نسوكي لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، سجّل لايبزيغ الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ المتصدر، مباراته الرقم 17 المتتالية من دون هزيمة في كل المسابقات.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)