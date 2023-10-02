 بايرن وريال مدريد وأرسنال متحفزون لتحقيق الفوز الثاني في دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.10.2023

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رياضة

بايرن وريال مدريد وأرسنال متحفزون لتحقيق الفوز الثاني في دوري الأبطال

تطمح فرق بايرن ميونيخ وريال مدريد ونابولي وأرسنال إلى تأكيد انطلاقتها القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتسعى لتحقيق الفوز ضمن الجولة الثانية.

ليروي ساني في مباراة بايرن ميونيخ مع لايبزيغ

يسعى ليروي ساني لتأكيد تألقه مع بايرن ميونيخ ومواصلة تصدر المجموعة

تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا مباراتي قمة، الأولى بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين يتحفزان لتحقيق الفوز الثاني تواليا.

واستهل بايرن ميونيخ الألماني مشواره  بفوز مثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي  4-3 ضمن المجموعة الأولى، وضرب أرسنال الإنجليزي بقوة في المجموعة الثانية برباعية نظيفة في مرمى أيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلاً قاتلاً من مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 في المجموعة ذاتها.

ويبدو بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات مرشحاً لتخطي عقبة كوبنهاغن، لكن يتعيّن عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الأخيرة. فقد تلقى أبطال ألمانيا ثلاثة أهداف في لقاءاتهم مع لايبزيغ (ضمن كأس السوبر الألمانية) ومانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب هدفين في كل مباراة ضد متصدر الدوري باير ليفركوزن (2-2) ومثلهما  ضد لايبزيغ بتعادلهما بالنتيجة ذاتها  السبت في البوندسليغا.

ورغم فترة الانتقالات التي شهدت تعاقده مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين، وأفضل مدافع في الدوري الإيطالي الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والنمساوي كونراد لايمر، إلا أن النادي سمح برحيل العديد من اللاعبين في الصيف أبرزهم المدافعون الفرنسيان بنجامان بافار ولوكا هرنانديز والكرواتي يوسيب ستانيشيتش. وزادت معاناته الدفاعية بالإصابات العديدة التي تشهدها صفوفه خصوصا قطب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو وكيم. وبعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، وصف مدرب توماس توخل فريقه بأنه "واهن بعض الشيء، صغير بعض الشيء"، قائلاً إنه "أضعف من ذي قبل". وأضاف في تصريح لشبكة سكاي الألمانية "إنها تشكيلة شجاعة. سنرى ما إذا سيكون ذلك كافيا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم". وأجبرت الإصابات توخل على اختيار لاعب الوسط ليون غوريتسكا والظهير المغربي نصير مزراوي في قلب الدفاع، في  فوز بايرن على مونستر 4-0 الثلاثاء في كأس ألمانيا.  وتجلت مخاوف بايرن بشكل أفضل الأحد، عندما شوهد قلب دفاعه السابق جيروم بواتينغ يتدرّب مع الفريق قبل العودة المحتملة. وفاز بواتينغ بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 مع بايرن، لكن تم التخلي عن خدماته مجانا صيف 2021 حيث انضم الى ليون الفرنسي دون أي نجاح.

سفيان امرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد

سفيان امرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد

ولكن تبقى القوة الضاربة للنادي البافاري في خط هجومه بقيادة كاين وساني والفرنسي كينغسلي كومان والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ، وإن كان الجناح سيرج غنابري سيغيب بسبب كسر في ساعده.

مانشستر يونايتد وفرصة التعويض

وفي المجموعة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد مطالبا بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف غلطة سراي التركي. ويدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام كريستال بالاس 0-1 السبت، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

وكانت هذه هي الخسارة الثالثة ليونايتد في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، والرابعة في سبع مباريات حتى الآن. وأعرب المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ عن خيبة أمله بعد الخسارة "الأمر بسيط جدا، واجهنا ثلاث فرص فقط طوال المباراة وجميعها من كرات ثابتة، وبدورنا وصلنا إلى مناطق جيدة لكن اتخذنا قرارات ضعيفة".

أرسنال والبداية القوية

وعلى غرار بايرن، سيكون أرسنال مرشحاً لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر الى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم. وكشّر النادي اللندني عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، ويدخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة أيضاً وصعوده الى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، حقق لنس نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، قبل أن يكسب الأخيرتين وبصعوبة على تولوز 2-1 وستراسبورغ 1-0.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض سقوطه المذل أمام أرسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية الاسباني.

قمتان في إيطاليا

وتتجه الأنظار إلى إيطاليا حيث تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو بين  إنتر الوصيف  وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري الأبطال

هل ينجح ريال مدريد في تحقيق فوزه الثاني في دوري الأبطال؟

والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك نظيف لقائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، والثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا. ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم عقب عودته الى بنفيكا من يوفنتوس الايطالي. وسجّل "الملاك" دي ماريا ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، في ثماني مباريات مع قطب مدينة لشبونة. وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورغ المتصدر مع ريال سوسييداد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل  ريال مدريد  ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة. وستكون المرة الأولى التي يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.

ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة حيث تغلب عليه في ثلاث مناسبات من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 3-1. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان أونيون برلين الألماني مع براغا البرتغالي.

ف.ي/ع.ش (أ.ف.ب)

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    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

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    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.