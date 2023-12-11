بايرن ودورتموند يهددان مانشستر يونايتد وسان جرمان بالإقصاء

تنطلق منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء (12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2023).

ومن المقرر أن تشهد هذه الجولة حسم المتأهلين إلى دور الـ16، حيث تتبقى أربعة مراكز لم تحسم بعد، كما أن الفرق التي ستنتقل للعب في الدوري الأوروبي لم يتم حسمها، باستثناء فريقي فينورد الهولندي، ويانج بويز السويسري.

ويدخل مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعتيهما، وإذا كان مصير النادي الباريسي، وصيف بطل نسخة 2020، بين يديه كون الفوز يمنحه بطاقة العبور الى ثمن النهائي، فإن "الشياطين الحمر" المتوجين باللقب ثلاث مرات يحتاجون إلى معجزة لأن الانتصار على ملعب "مسرح الأحلام" قد لا يكون كافياً بالنسبة لهم.

ويلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى، مع غريمه بايرن ميونيخ متصدرها وصاحب بطاقتها الأولى الثلاثاء، فيما يحل باريس سان جرمان، ثاني مجموعة "الموت" السادسة، ضيفا على بوروسيا دورتموند متصدرها وصاحب بطاقتها الأولى أيضا.

يملك الفريق الإنكليزي أربع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منافسيه على البطاقة الثانية كوبنهاغن لدنماركي وغلطة سراي التركي اللذين يلتقيان في قمة نارية في العاصمة الدنماركية.

وسيكون يونايتد، صاحب افضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا مقابل أسوأ خط دفاع (استقبلت شباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شرط تعثر كوبنهاغن وغلطة سراي لضمان المركز الثاني وتأهله الى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

مهمة ليست سهلة أمام يونايتد

ولن تكون مهمة يونايتد سهلة خصوصا وأنه سيستقبل فريقا جريحا مني بخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري السبت، وبالتالي سيكشر عن أنيابه أمام "الشياطين الحمر" لمصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات، علما أن البافاري لم يهزم لمدة ست سنوات في دور المجموعات.

بدوره مني يونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أمام ورنموث وبثلاثية نظيفة السبت في الدوري. وتميل كفة المواجهات المباشرة لصالح النادي البافاري الذي خرج فائزا خمس مرات في المباريات العشر الأخيرة، فيما انتصر "الشياطين الحمر" مرتين فقط، أبرزها نهائي نسخة 1999 (2-1) في برشلونة.

في المقابل، سيكون فوز سان جرمان، صاحب سبع نقاط، على دورتموند بطاقة عبوره الى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل وميلان (5 نقاط لكل منهما).

وحتى الآن تأهل من دور المجموعات 12 فريقا هم بايرن ميونخ الألماني، وأرسنال الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي، وريال مدريد الإسباني، وريال سوسيداد الإسباني و إنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولاتسيو الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ولايبزيغ الألماني، و برشلونة الإسباني .

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)