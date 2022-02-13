 بايرن ودورتموند ينتصران بسهولة ويواصلان الصراع على اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.02.2022

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رياضة

بايرن ودورتموند ينتصران بسهولة ويواصلان الصراع على اللقب

حقق بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند فوزين عريضين ليستمرا في التنافس على لقب الدوري الألماني وسط أفضلية للفريق البافاري الذي يتقدم بفارق ست نقاط.

ثنائية جديدة للمهاجم ليفاندوفسكي تقود بايرن لتصحيح المسار (20/2/2022)

ثنائية جديدة للمهاجم ليفاندوفسكي تقود بايرن لتصحيح المسار

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على غرويتر فورت 4 / 1 ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 فبراير/شباط 2022)  في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت فوز بوروسيا دورتوند على بوروسيا مونشنغلادباخ 6 / صفر.

مختارات

عزز النجم الفرنسي موديست موقعه بين هدافي البوندسليغا بعدما نزل بديلا ومنح فريقه كولونيا فوزا مهما على فرانكفورت فيما صعد هوفنهايم للمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة، متقدما بفارق الأهداف عن فرايبورغ صاحب المركز الخامس.

 فبعد أسبوع من سقوطه المفاجئ 4-2 أمام بوخوم، نجا الفريق البافاري من ليلة قاسية ثانية أمام فريق صاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، حينما سجل ليفاندوفسكي ثنائيته الثامنة هذا الموسم.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 46 و82 ،وسيبستيان جرييسبيك، لاعب فورت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل برانيمير هيرجوتا هدف جرويتر فورت في الدقيقة 42.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد جرويتر فورت عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

ودخل بايرن الى المباراة في أعقاب تعادله 1-1 مع سالزبورغ في النمسا الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

دورتموند يسحق مونشغلادباخ بسداسية (20/2/2022)

دورتموند يسحق مونشغلادباخ بسداسية

وفي المباراة الثانية، فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 6 / صفر. ورفع  دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر بايرن إلى ست نقاط، فيما توقف رصيد مونشنجلادباغ عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من ماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 26 و82 ودونيايل مالين في الدقيقة 32 وماريوس وولف في الدقيقة 70 ويوسوفا  موكوكو في الدقيقة 74 وإيمري تشان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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    سيرجي بارباريس - 330 مباراة

    بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.

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    رافينيا - 332 مباراة

    جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

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    لوكاس بيتشيك - 332 مباراة

    لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.

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    زي روبرتو - 336 مباراة

    في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.

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    فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة

    خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.

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    دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *

    يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *

    لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة

    في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.

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    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    خليل ألتينتوب - 351 مباراة

    ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    نالدو- 358 مباراة

    البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.

  • Bundesliga FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt | Tor Lewandowski

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *

    جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني

    كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة

    بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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