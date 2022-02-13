بايرن ودورتموند ينتصران بسهولة ويواصلان الصراع على اللقب

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على غرويتر فورت 4 / 1 ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 فبراير/شباط 2022) في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت فوز بوروسيا دورتوند على بوروسيا مونشنغلادباخ 6 / صفر.

فبعد أسبوع من سقوطه المفاجئ 4-2 أمام بوخوم، نجا الفريق البافاري من ليلة قاسية ثانية أمام فريق صاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، حينما سجل ليفاندوفسكي ثنائيته الثامنة هذا الموسم.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 46 و82 ،وسيبستيان جرييسبيك، لاعب فورت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل برانيمير هيرجوتا هدف جرويتر فورت في الدقيقة 42.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد جرويتر فورت عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

ودخل بايرن الى المباراة في أعقاب تعادله 1-1 مع سالزبورغ في النمسا الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

دورتموند يسحق مونشغلادباخ بسداسية

وفي المباراة الثانية، فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 6 / صفر. ورفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر بايرن إلى ست نقاط، فيما توقف رصيد مونشنجلادباغ عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل أهداف بوروسيا دورتموند كل من ماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 26 و82 ودونيايل مالين في الدقيقة 32 وماريوس وولف في الدقيقة 70 ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 74 وإيمري تشان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)