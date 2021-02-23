بايرن وتشيلسي يجددان فوزيهما ويصعدان لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل بايرن ميونيخ، حامل اللقب، إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة التاسعة في آخر عشرة مواسم بعد تغلبه 2-1 على لاتسيو بملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021) ليكمل تفوقه 6-2 في النتيجة الإجمالية.

وبعد انتصاره 4-1 في الذهاب في روما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن من ركلة جزاء بعد 33 دقيقة ليرفع رصيده إلى 39 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم وينهي آمال لاتسيو في العودة.

وتراجع بطل ألمانيا قبل أن يضيف إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ، الذي شارك بدلا من ليفاندوفسكي، الهدف الثاني في الدقيقة 73. وقلص ماركو بارولو الفارق للاتسيو بضربة رأس من مدى قريب قرب النهاية.

وانضم بايرن إلى منافسه المحلي بروسيا دورتموند في دور الثمانية فيما أكد خروج لاتسيو عدم وجود أندية إيطالية في دور الثمانية بعد وداع يوفنتوس وأتلانتا للمسابقة من دور الستة عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور أقيمت مساء الأربعاء أيضا، جدد تشلسي الإنجليزي فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني عندما تغلب عليه 2-صفر على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، متأهلا إلى إلى ربع النهائي (دور الثمانية).

لقطة من فوز تشيلسي في مباراة الذهاب على أتليتيكو مدريد (23/2/2021)

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش التسجيل (34)، وأضاف البديل الإيطالي إيمرسون الهدف الثاني (90+4) بعد دقيقة من دخوله مكان الألماني كاي هافيرتس.

وكان تشلسي فاز 1-صفر ذهابا في بوخارست بعد نقلها من إسبانيا إثر القيود المفروضة على الانكليز بسبب فيروس كورونا. وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها تشلسي ربع نهائي مسابقة الكأس ذات الأذنين الطويلتين منذ موسم 2013/2014.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)