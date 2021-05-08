بايرن ميوينخ يكتفي بالتعادل مع مونشنغلادباخ في افتتاح الدوري الألماني

اكتفى بايرن ميونيخ، الطامح إلى إحراز لقبه العاشر توالياً في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، بالتعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 في افتتاح مباريات المرحلة الاولى من دوري بوندسليغا لموسم 2021-2022 الجمعة (13 أغسطس/آب).

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة المهاجم الفرنسي الاسان بليا (10) قبل أن يدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل (42).

وكان ناغلسمان، أحد أصغر المدربين الألمان في الدوري المحلي، الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، انتقل لتدريب الفريق البافاري خلفا لهانسي فليك الذي سيشرف على تدريب منتخب المانيا.

و بدأ مونشنغلادباخ المباراة بضغط كبير على ضيفه وبعد محاولتين غير ناجحتين، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما خسر الكندي الفونسو ديفيس الكرة في وسط الملعب لصالح كريستوف كرامر الذي مررها باتجاه لارس ستيندل ومنه الى الفرنسي الاسان بليا الذي سدد الكرة داخل شباك مانويل نوير مسجلا باكورة أهداف الموسم.

هدف مهاجم مونشنغلادباخ الاسان بليا في شباك مانويل نوير

وقام بايرن برد فعل من خلال فرصة لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه سدد كرة ضعيفة سيطر عليها الحارس السويسري الدولي يان سومر (14). ثم سدد البولندي كرة على الطاير فتدخل سومر مجددا لإحباط محاولته (26). لكن الثالثة كانت ثابتة لليفاندوفسكي فنجح في إدراك التعادل لفريقه مستغلاً ركلة ركنية ليوزوا كيميش (42). وهي المرة السابعة توالياً التي يسجل فيها ليفاندوفسكي هدفاً على الأقل في المباراة الافتتاحية لفريقه.

وكانت الأفضلية للضيوف في مطلع الشوط الثاني حيث تدخل سومر أحد نجوم المباراة مرتين إانقاذ مرماه من فرصتين جيديتن لديفيس ثمّ ليفاندوفسكي تباعاً (54 و58).

وردّ مونشنغلادباخ بتسديدة ماكرة من ستيندل ارتمى عليها نوير (70) ثم فشل الفرنسي ماركوس تورام الذي نزل بديلا لمواطنه بليا منتصف الشوط الثاني في اللحاق بكرة والمرمى مشرّع أمامه (75). ثمّ سقط تورام داخل المنطقة مطالباً بركلة جزاء إثر كرة مشتركة مع أوباميكانو لكنّ الحكم لم يكترث له (83) ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

يذكر أن رابطة الدوري الألماني قد سمحت بعودة الجماهير الى الملاعب لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب وبالتالي تابع المباراة نحو 25 الف متفرج على ملعب بوروسيا بارك الذي يتسع لـ 50 الفاً.

هـ.د/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)