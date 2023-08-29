بايرن ميونيخ يوافق على انتقال الدولي الفرنسي بافار إلى إنتر ميلان

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سمح برحيل مدافعه الفرنسي بنجامان بافار إلى إنتر ميلان الإيطالي. وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية اليوم (الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023) أن بافارد سيتوجه إلى إيطاليا كي يخضع للفحص الطبي، قبل التوقيع غدا الأربعاء مع إنتر ميلان، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وجرى تقدير قيمة صفقة انتقال الظهير الأيمن وقلب الدفاع بافار، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، بمبلغ 30 مليون يورو، إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات، حسب ما أوضحته صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت". وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إنتر ميلان منح بايرن ميونيخ الألماني مهلة تنتهي مساء الثلاثاء لحسم قراره بشأن استعداده لبيع بافار.

وأوضحت التقارير أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونيخ بيع بافار. ويستمر عقد بافار، البالغ من العمر 27 عاما، مع بايرن ميونيخ حتى 2024، لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام. وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للبايرن، في وقت سابق، إنه واثق في التوصل إلى حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد إنتر ميلان المهلة التي تنتهي اليوم.

وأعرب بافار عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتغارت من 2016 الى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني (2020 و2021 و2022 و2023) وكأس ألمانيا (2020) والكأس السوبر المحلية (2020 و2022) ودوري أبطال أوروبا (2020) والكأس السوبر الأوروبية (2020) ومونديال الأندية (2020). وسيكون بافار أيضا قادرا على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقا لرغبته في تطوير مسيرته.

وفي حال رحيل بافارد سيكون بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غيابه، خاصة بعد انضمام جوسيب ستانيسيتش إلى باير ليفركوزن بعقد إعارة.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)