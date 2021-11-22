 بايرن ميونيخ يواجه دينامو كييف في دوري الأبطال | DW الأخبار | DW | 23.11.2021

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بايرن ميونيخ يواجه دينامو كييف في دوري الأبطال

يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره الأوكراني دينامو كييف في دوري مجموعات أبطال أوروبا. تأهل بايرن مبكرا للدور التالي ويغيب عنه ستة لاعبين بسبب الحجر الصحي والإصابة بكورونا

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