بايرن ميونيخ يواجه دينامو كييف في دوري الأبطال

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يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره الأوكراني دينامو كييف في دوري مجموعات أبطال أوروبا. تأهل بايرن مبكرا للدور التالي ويغيب عنه ستة لاعبين بسبب الحجر الصحي والإصابة بكورونا
عاد اسم لاعب بايرن والمنتخب الألماني جوشوا كيميش إلى التداول مجددا في أمر يتعلق بكورونا. نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أعلن انضمام أربعة لاعبين آخرين إلى كيميش في العزل الصحي. فمن هؤلاء اللاعبون؟
بعد تقارير تحدثت عن قرار بايرن ميونيخ الامتناع عن دفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حال خضوعهم إلى الحجر الصحي، نادي هيرتا برلين يعلن عن خطوة مماثلة.
بعد بدء تحقيقات بشأن مزاعم استخدامه شهادة تطعيم مزيفة، استقال مدرب فريق فيردر بريمن الألماني ماركوس أنفانغ مع مدرب مساعد، مبرراً ذلك بـ"الوضع الضاغط على الفريق"، رغم أنه نفى لإدارة الفريق استخدام شهادة مزيفة.
بعد الجدل حول تصريحات نجم بايرن بشأن عدم تلقيه لقاح كورونا، أعربت رئيسة البرلمان الألماني باربل باس عن امتنانها ليوشوا كيميش لأنه أعاد النقاش حول الآثار طويلة المدى للقاحات من جديد.
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