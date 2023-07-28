بايرن ميونيخ يكثف من محاولاته لضم هاري كين

يبدو أن فريق بايرن ميونيخ عاقد العزم على الحصول على خدمات هاري كين نجم فريق توتنهام الإنجليزي، والذي يعد الهدف الأبرز للفريق البافاري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضغط توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ بقوة للتعاقد مع هاري كين، من أجل إيجاد حل لمشكلة ضعف خط هجوم الفريق، لاسيما وأن الأسماء التي تعاقد معها بايرن ميونيخ لم تستطع تعويض رحيل "ماكينة" الأهداف روبرت ليفاندوفسكي.

وتدرك إدارة الفريق البافاري أن ضم هاري كين لن يكون بالأمر الهين، خصوصا أمام مفاوض صعب مثل دانييل ليفي رئيس فريق توتنهام، والمعروف بطلباته المالية الكبيرة.

بيد أن الفريق البافاري مازال متمسكا بالأمل، فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن إدارة بايرن ميونيخ واثقة من الحصول على خدمات هاري كين قريبا. وأضاف أن إدارة بايرن ميونيخ تأمل أن مباراة كين مع توتنهام يوم الأربعاء الماضي (في إطار جولة تحضيرية في سنغافورة) هي الأخيرة له مع الفريق الإنجليزي.

وفي نفس السياق، أوضح موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وفدا من مسؤولي بايرن ميونيخ طار اليوم الجمعة (28 يوليو/حزيران 2023) إلى لندن من أجل لقاء رئيس توتنهام دانييل ليفي، ومحاولة إقناعه ببيع هاري كين.

وبحسب نفس المصدر عرض مسؤولو بايرن ميونيخ مبلغ 86 مليون جنيه إسترليني على ليفي لضم هاري كين. وأردف أن توتنهام يريد مبلغ 100 مليون جنيه استرليني كاملة حتى يسمح لهاري كين بالرحيل إلى ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد تقدم بعرض سابق لضم كين وصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، بيد أن توتنهام رفض.

وأوضحت "ذا صن" أن توتنهام يرفض بيع لاعبه لأي فريق إنجليزي منافس، رغم اهتمام مانشستر يونايتد الكبير باللاعب. وأضاف أن هاري كين نفسه يفضل الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وكان رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر قد وصف هاري كين بـ"اللاعب الجذاب". وأضاف في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية "إنه كابتن إنجلترا وهداف كبير، سيقوم بعمل جيد في بايرن ميونيخ والدوري الألماني لكرة القدم".