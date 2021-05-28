بايرن ميونيخ يقترب من إتمام صفقة ضم مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو

قالت تقارير صحفية إن نادي بايرن ميونيخ يقترب من إتمام صفقة ضم مدافع مانشستر سيتي البرتغالي جواو كانسيلو.

ويأمل النادي الألماني في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينتهي بضم كانسيلو إلى صفوفه على سبيل الإعارة مع تضمين العقد إمكانية شراءه بحلول الصيف مقابل 70 مليون يورو.

وحسب موقع ESPN، فإن الصفقة المرتقبة مع البافاري هي نتيجة لعلاقة "منهارة" بين اللاعب ومدربه الحالي بيب غوارديولا. فكانسيلو "محبط" للغاية بسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية للنادي الإنجليزي، واستبعاده على وجه الخصوص من مباراة أرسنال ضمن منافسات كأس الاتحاد، أججت "غضبه" وعززت "رغبته في الرحيل".

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أساسيًا في فريق غوارديولا عند بداية الموسم، لكنه لم يشارك كذلك إلا في خمس مباريات فقط من أصل 14 مباراة في جميع المسابقات. كما أدى تراجع مستواه إلى فقدانه لمكانه مع منتخب البرتغال خلال كأس العالم في قطر.

ولم يعرض سيتي كانسيلو على الأندية الأخرى، لكن يُعتقد أن عرض بايرن يمثل مكسباً جيداً للنادي واللاعب. وبحسب موقع (سبورت1) الألماني فإن انتقال اللاعب لم يكن مخططًا مسبقًا بأي حال من الأحوال، على الرغم من أن إدارة بايرن أبدت سابقاً اهتماماً كبيراً بضم المدافع. فجوليان ناغيلسمان المدير الفني للبايرن اقترح بالفعل اسم كانسيلو على صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق في موسمه الأول كمدرب لبايرن ميونيخ. وكانت محادثة قصيرة بين أعضاء مجلس إدارة البايرن، بحضور صالح حميديتش والمدرب ناغيلسمان كافية للاقتناع بضم اللاعب.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى الماني قادماً من يوفنتوس في عام 2019 وكان أساسياً في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2021 و 2022. وفي الموسم الماضي، شارك في 52 مباراة في جميع المسابقات وظهر في 36 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري. كما تم اختياره أيضًا في فريق الدوري الممتاز في عامي 2021 و 2022.

وتشير التقارير إلى أنه من غير المرجح أن يحاول سيتي استبدال كانسيلو إذا انتقل إلى بايرن قبل الموعد النهائي في ظل قناعة غوارديولا بوجود بدائل متميزة في مركز الظهير ووسط الملعب خلال النصف الثاني من الموسم.

عماد حسن