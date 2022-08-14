 بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين في البوندسليغا الألماني | DW الأخبار | DW | 15.08.2022

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بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين في البوندسليغا الألماني

حامل اللقب بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين دون رد في الأسبوع الثاني للبوندسليغا الألماني لكرة القدم . بهذا حقق البايرن فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد.

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