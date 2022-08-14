بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين في البوندسليغا الألماني

بوندسليغا ـ تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت.. وخيبة أمل لشالكه

تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الألماني وسط تقارير عن قرب توصل لايبزيغ لاسترجاع تيمو فيرنر من تشلسي. وفي مباراة أخرى، فاز كولون على شالكه وحصد أول ثلاث نقاط له فيما ظل شالكه بلا رصيد.