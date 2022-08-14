بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين في البوندسليغا الألماني

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حامل اللقب بايرن ميونيخ يفوز على فولفسبورغ بهدفين دون رد في الأسبوع الثاني للبوندسليغا الألماني لكرة القدم . بهذا حقق البايرن فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد.
حقق بايرن ميونيخ فوزه الثاني على التوالي على حساب فولفسبورغ في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة ماينز وأونيون برلين ضمن منافسات المرحلة الثانية للبوندسليغا.
فيما تنتظر جماهير "البوندسليغا" بفارغ الصبر قص شريط الدوري، تتجه الأنظار إلى كل من البطل بايرن ميونيخ ومنافسه المباشر بوروسيا دورتموند. دورتموند أبرم صفقات قوية ويعتزم وضع حد لسيطرة الفريق البافاري المهيمن منذ سنوات.
في استفتاء الصحفيين الرياضيين الذي تجريه مجلة "كيكر" الألمانية، تم اختيار كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ كأفضل لاعب في ألمانيا في العام الحالي، فيما اختيرت ليا شولر لاعبة بايرن كأفضل لاعبة وكريستيان شترايش كأفضل مدرب.
تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الألماني وسط تقارير عن قرب توصل لايبزيغ لاسترجاع تيمو فيرنر من تشلسي.
وفي مباراة أخرى، فاز كولون على شالكه وحصد أول ثلاث نقاط له فيما ظل شالكه بلا رصيد.
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