بايرن ميونيخ يفوز على فرايبورغ

الدوري الألماني: انتصارات مهمة لهيرتا برلين وماينز وشتوتغارت

فاز هيرتا برلين على ضيفه هوفنهايم ليضع حدا لغيابه عن الانتصارات في تسع مباريات متتالية وينعش آماله في النجاة من الهبوط فيما فرط فرايبورغ في فرصة احتلال المركز الثالث بعد التعادل مع فورت وحقق شتوتغارت انتصارا مهما.