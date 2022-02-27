بايرن ميونيخ يفوز على فرايبورغ

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فاز المتصدّر وحامل اللقب بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدف. وبذلك عزز بايرن صدارته للدوري بفارق تسع نقاط، حتى الآن، عن مطارده دورتموند. فيما بقي فرايبورغ في المركز الخامس بخمس وأربعين نقطة.
أثنى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان كثيراً على نجم الفريق روبرت ليفاندوفسي الذي سجل أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال أمس أمام سالسبورغ النمساوي. ناغلسمان عبّر عن رغبته في تجديد ليفاندوفسكي ومولر لعقودهما مع بايرن.
فاز هيرتا برلين على ضيفه هوفنهايم ليضع حدا لغيابه عن الانتصارات في تسع مباريات متتالية وينعش آماله في النجاة من الهبوط فيما فرط فرايبورغ في فرصة احتلال المركز الثالث بعد التعادل مع فورت وحقق شتوتغارت انتصارا مهما.
ليس غياب إيطاليا المفاجأة المدوية الوحيدة التي شهدتها مرحلة التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر، ولكن هناك أخرى ستؤدي إلى غياب أسماء رنانة في عالم كرة القدم وعلى رأسها محمد صلاح.
قبل نحو ثمانية أشهر من مونديال قطر، واصل منتخب ألمانيا لكرة القدم سلسلة الانتصارات تحت قيادة المدرب هانزي فليك وحقق انتصارا على منتخب إسرائيل في مباراة ودية أقيمت في سينسهايم. وأهدر كل فريق ركلة جزاء.
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