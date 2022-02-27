 بايرن ميونيخ يفوز على فرايبورغ | DW الأخبار | DW | 03.04.2022

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DW الأخبار

بايرن ميونيخ يفوز على فرايبورغ

فاز المتصدّر وحامل اللقب بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدف. وبذلك عزز بايرن صدارته للدوري بفارق تسع نقاط، حتى الآن، عن مطارده دورتموند. فيما بقي فرايبورغ في المركز الخامس بخمس وأربعين نقطة.

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