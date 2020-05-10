 بايرن ميونيخ يعود بقوة ويعزز صدارته للدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.05.2020

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رياضة

بايرن ميونيخ يعود بقوة ويعزز صدارته للدوري الألماني

تمكن بايرن ميونيخ بعد توقف زاد على شهرين بسبب جائحة كورونا من الانتصار على أونيون برلين في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فيما اكتفى كولونيا بالتعادل مع ماينتس.

روبرت ليفاندوفسكي وهو يسجل الهدف الاول لفريقه بايرن ميونيخ في مرمى اونيون برلين في منافسات البوندسليغا في الاسبوع الـ 26 يوم الاحد 17.05.2020

بايرن ميونيخ يحقق فوزا ثمينا على أونيون برلين ويعزز صدارته للدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، فوزا ثمينا على مضيفه أونيون برلين. وهز بايرن الشباك في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين بهدفين مقابل صفر اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، ويحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.

مختارات

استؤنفت مباريات الدوري الألماني لكرة القدم كأول بطولة عالمية كبيرة تعود إلى برنامجها بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك بفوز كبير وهام لدورتموند على غريمه المحلي شالكه جعله يقترب من صدارة الدوري الذي يتربع عليه بايرن ميونخ. (16.05.2020)

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة الألمانية الأولى أن هدف ماريو غوتسه في مرمى الأرجنتين بنهائيات كأس العالم 2014 اختير "هدف القرن". تفاصيل أوفى عن هذا الاختيار وتسريبات دخول نجم بوروسيا دورتموند اهتمامات لاتسيو الإيطالي. (17.05.2020)

وسجل روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الملعب الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن الآن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه أمس السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة دوري في رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام بدون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

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استئناف الدوري الألماني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

 

كولونيا يفرط بتقدمه

وفي المباراة الثانية التي أقيمت اليوم، فرط كولونيا بتقدمه بهدفين واكتفى بنقطة واحدة بعدما تعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس. واعتقد كولونيا الذي كان يتطلع لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، أنه حسم الانتصار في المباراة التي أقيمت بدون جماهير بعدما هز الشباك في بداية كل شوط.

وسجل مارك أوت من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة السادسة وهز فلوريان كاينتس الشباك برأسه بعد تمريرة عرضية متقنة من دومينيك دريكسلر عند الزاوية البعيدة في الدقيقة 52.

لكن ماينتس انتفض وقلص الفارق عن طريق تايو أونيي في الدقيقة 61 وعادل النتيجة بعد 11 دقيقة أخرى بتسديدة من كوندي مالونغ غير المراقب من 30 مترا. واقترب ماينتس أيضا من إضافة هدف ثالث في الدقائق الأخيرة. وبقي كولونيا في المركز العاشر في الترتيب برصيد 33 نقطة.

وتنتهي هذا الأسبوع السادس والعشرين للبوندسليغا غدا الاثنين بلقاء فيردر بريمن وباير ليفركوزن. وقد تم استئناف الدوري الألماني أمس السبت بعد توقف دام أكثر م شهرين، بأربع مباريات، حيث سحق بوروسيا دورتموند شالكه 4 صفر، وفاز هيرتا برلين 3 / صفر على هوفنهايم، ومونشنغلادباخ 3 / 1 على أينتراخت فرانكفورت، وفاز فولفسبورغ 2م 1 على أوغسبورغ.

م.أ.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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