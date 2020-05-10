بايرن ميونيخ يعود بقوة ويعزز صدارته للدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، فوزا ثمينا على مضيفه أونيون برلين. وهز بايرن الشباك في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين بهدفين مقابل صفر اليوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، ويحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الملعب الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن الآن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه أمس السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة دوري في رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام بدون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

مشاهدة الفيديو 01:35 شارك استئناف الدوري الألماني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3cJ28 استئناف الدوري الألماني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

كولونيا يفرط بتقدمه

وفي المباراة الثانية التي أقيمت اليوم، فرط كولونيا بتقدمه بهدفين واكتفى بنقطة واحدة بعدما تعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس. واعتقد كولونيا الذي كان يتطلع لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، أنه حسم الانتصار في المباراة التي أقيمت بدون جماهير بعدما هز الشباك في بداية كل شوط.

وسجل مارك أوت من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة السادسة وهز فلوريان كاينتس الشباك برأسه بعد تمريرة عرضية متقنة من دومينيك دريكسلر عند الزاوية البعيدة في الدقيقة 52.

لكن ماينتس انتفض وقلص الفارق عن طريق تايو أونيي في الدقيقة 61 وعادل النتيجة بعد 11 دقيقة أخرى بتسديدة من كوندي مالونغ غير المراقب من 30 مترا. واقترب ماينتس أيضا من إضافة هدف ثالث في الدقائق الأخيرة. وبقي كولونيا في المركز العاشر في الترتيب برصيد 33 نقطة.

وتنتهي هذا الأسبوع السادس والعشرين للبوندسليغا غدا الاثنين بلقاء فيردر بريمن وباير ليفركوزن. وقد تم استئناف الدوري الألماني أمس السبت بعد توقف دام أكثر م شهرين، بأربع مباريات، حيث سحق بوروسيا دورتموند شالكه 4 صفر، وفاز هيرتا برلين 3 / صفر على هوفنهايم، ومونشنغلادباخ 3 / 1 على أينتراخت فرانكفورت، وفاز فولفسبورغ 2م 1 على أوغسبورغ.

م.أ.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)