 بايرن ميونيخ يعلق على قضية مزراوي ويعلن عن الخطوات المقبلة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.10.2023

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رياضة

بايرن ميونيخ يعلق على قضية مزراوي ويعلن عن الخطوات المقبلة

لا تزال قضية الدولي المغربي نصير مزراوي تثير تفاعلا في ألمانيا بسبب منشوره على انستغرام الذي تعاطف فيه مع الفلسطينيين. نادي بايرن ميونيخ الذي يلعب له مزاروي أعلن عن خطواته المقبلة مع اللاعب.

Bayern München - FSV Mainz 05, Noussair Mazraoui

بعد الانتقادات التي طالت الدولي المغربي ومدافع بايرن ميونيخ نصير مزرواي بسبب نشره فيديو على انستغرام يتعاطف فيه مع الفلسطينيين. أعلن نادي بايرن ميونيخ أنه سيعقد جلسة مع لاعبه لتوضيح الأمر. وأوضح النادي البافاري "فريق بايرن ميونيخ قام مباشرة بالتواصل مع نصير مزراوي بعد نشره للفيديو على انستغرام. اللاعب يتواجد حاليا مع المنتخب المغربي في إفريقيا. وبعد عودته سيتم عقد جلسة موسعة معه بحضور المسؤولين بالنادي".

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ويضيف نادي بايرن ميونيخ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية  "بغض النظر عن ذلك، فإن كل موظفة وموظف وكل لاعبة ولاعب بالنادي يعرفون القيم التي يتبناها فريق بايرن ميونيخ. قمنا مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على إسرائيلبنشر بيان للعموم وبشكل لا يقبل اللبس عبرنا فيها عن حزننا بخصوص أصدقائنا الإسرائيليين ووقوفنا بجانبهم. وفي الوقت نفسه عبرنا عن أملنا في التعاوش السلمي لجميع الشعوب في الشرق الأوسط". ومن غير الواضح هل ستكون هناك عواقب على مزراوي بفريق بايرن ميونيخ".

وكان المدافع المغربي نصير مزراوي، قد نشر على انستغرام مقطعا صغيرا يحتوي على دعاء يقول: "اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى"، كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف.

وكتب مزراوي معلقا على المقطع الذي نشره الأحد ( 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) عبارة "آمين" ومعه تعبير رمزي ليدين مبسوطتين إلى الأعلى.

وفي حوار لاحق مع صحيفة بيلد الألمانية، برر الدولي المغربي موقفه بالقول "وجهة نظري هي أنني سأكون دائمًا في خدمة السلام والعدالة في هذا العالم. وهذا يعني أنني سأكون دائمًا ضد كل أشكال الإرهاب والكراهية والعنف. وهذا هو الأمر الذي سأدعمه دائمًا. يتم قتل الأبرياء يوميًا، بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة. يجب علينا جميعًا أن نكون ضده ونعلن معارضتنا له. هذا أمر غير إنساني ببساطة".

في غضون ذلك دعا سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى طرد مزراوي  من الفريق، حيث كتب النائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوهانس شتاينغر على حسابة في موقع "إكس": "لا يمكن لنادي كورت لانداور، النادي الذي أطلق عليه النازيون اسم "النادي اليهودي"، أن يترك الأمر على هذا النحو". عزيزي نادي بايرن ميونخ: من فضلكم اطردوه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام جميع خيارات الدولة لطرده من ألمانيا".

وكان وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير قد طالب مجتمع الأغلبية في بلاده ببذل المزيد من الجهود لمكافحة كراهية اليهود  في ألمانيا، وذلك بعد هجمات حركة حماس الإرهابية على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

وإلى جانب مزراوي طالت الانتقادات أيضا لاعبين آخرين في البوندسليغا بسبب منشورتهم المتعاطفة مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، ومن بين هؤلاء اللاعبين، التونسي عيسى العيدوني، متوسط ميدان نادي يونيون برلين الألماني والهولندي من أصول مغربية أنور الغازي الذي يلعب بنادي ماينز الألماني بالإضافة إلى لاعب دارمشتات الألماني من أصول ألبانية كلاوس غياسولا.

يذكر أن لدولي المغربي نصير مزراوي انتقل  من أياكس أمستردام إلى بايرن ميونيخ في عام 2022 ولديه عقد مع بايرن حتى عام 2026. وكان من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وبلغ معه نصف نهائي كأس العالم.

هـ.د

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