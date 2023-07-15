بايرن ميونيخ يعطي النصر السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع السنغالي ماني

ذكر تقرير إعلامي أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، دخل في مفاوضات مبدئية لضم ساديو ماني من بايرن ميونخ.

وذكر موقع صحيفة "الرياضية"، نقلا عن مصادر خاصة، أن بايرن ميونخ أعطى النادي السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع المهاجم السنغالي. وذكرت تقارير أن بايرن طلب الحصول على 30 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات ماني.

ووفقا لمجلة "كيكر" الألمانية، قام مسؤولو بايرن بإبلاغ ماني أنه لن يلعب أي دور في خطط الفريق للموسم المقبل. وذكرت تقارير أن هناك عدة أندية سعودية أبدت رغبتها في ضم ماني مؤخرا. وأضافت التقارير أن النصر كان يغازل ماني منذ فترة للحصول على خدماته. ولذلك التقى أحمد الغامدي رئيس النادي مع ممثلي ماني.

بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم ساديو مانيه من ليفربول

الحرمان من ضم لاعبين جدد

ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفرض حظرا بشأن الانتقالات على النادي السعودي في الوقت الحالي لأنه حتى الآن لم يدفع المقابل المادي لبعض الصفقات. وأعلن فيفا أن النصر يمكنه فقط التعاقد مع لاعبين جدد بمجرد تسوية هذه الديون.

ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم فيفا بأنن النادي السعودي "ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة"، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الايطالي، الذي وقع في بداية تموز/ يوليو مع النصر. واكتفى المتحدث بالقول "سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وفي تشرين الاول/ أكتوبر 2021، أمرتلجنة أوضاع اللاعبين في فيفا نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنكليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو. وبحسب القرار، قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.

ع.ج/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)