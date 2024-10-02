بايرن ميونيخ يضع خطة محكمة للجمع بين الثنائي الناري!

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ وضع خطة واضحة المعالم للجمع بين ثنائي ينشر سحره الكروي في ملاعب "البوندسليغا". الفريق البافاري مستعد لفتح خزائنه بسخاء لكن مهمته لن تكون بالتأكيد مفروشة بالورود.

ليس سرا أن موهبة فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن تُسيل لعاب عدة أندية أوروبية كبيرة. فالدولي الألماني الشاب توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني في الموسم الماضي، وكان له دور بارز في تتويج باير ليفركوزن بلقب "البوندسليغا" في موسم تاريخي.

ومن بين أبرز الفرق المهتمة بخدمات فيرتز فريق بايرن ميونيخ، الذي أعطى إشارات واضحة أنه يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ21 عاما في أقرب وقت ممكن. وبالتالي تكوين ثنائي ناري مع نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا.

ويبدو أن الفريق البافاري قد وضع خطة محكمة للوصول إلى هذا السيناريو، الذي يتمناه الكثير من عشاق بايرن ميونيخ. أما عن هذا السيناريو فهو أن بايرن ميونيخ سينكب أولا على تمديد عقد لاعبه جمال موسيالا ثم سيبدأ بعدها محاولات ضم فلوريان فيرتز، وفق ما أورده موقع "شبورت" الألماني.

وينتهي عقد موسيالا مع بايرن ميونيخ صيف سنة 2026، حسب موقع "ترانسفر ماركت". ويُتوقع أن يمدد صاحب الـ 21 عاما مع الفريق البافاري في وقت قريب، وفق ما كشفت عنه مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

ولفت المصدر ذاته أن إدارة بايرن ميونيخ ستقدم عرضا ماليا إلى موسيالا في الاجتماع القادم مع اللاعب، الذي يتوقع أن يحصل على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، وهو ما يجعله من بين الأعلى أجرا في الفريق.

أما فيما يخص فلوريان فيرتز فإن إدارة باير ليفركوزن تريد الحصول على 150 مليون يورو من أجل بيع الدولي الألماني الشاب. وأوضح موقع "شبورت" أن بايرن ميونيخ يعتقد أن مبلغ 100 مليون يورو قد يحسم صفقة فيرتز. لكن الفريق البافاري يتحتم عليه أولا إقناع فيرتز بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ولفت موقع "ِشبورت" أن بايرن ميونيخ واحد من أربعة أندية لديها فرصة حقيقية للتعاقد مع فلوريان فيرتز. وهذه الأندية هي أرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا وريال مدريد من إسبانيا.

يُشار إلى أن فلوريان فيرتز يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن يمتد حتى صيف 2027. وتبلغ القيمة السوقية للدولي الألماني حاليا أكثر من 130 مليون يورو، حسب ما أورده موقع "ترانسفر ماركت".