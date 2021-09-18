 بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.10.2021

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رياضة

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني عند مرور نصف ساعة

سحق بايرن ميونيخ مضيفه باير ليفركوزن 5-1 اليوم الأحد (17 أكتوبر/تشرين الأول) حيث قدم فريق المدرب يوليان ناغلسمان أداء مذهلا وسجل أهدافه في الشوط الأول ليسكت جماهير صاحب الأرض ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من بروسيا دورتموند.

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شدد يوليان ناغلسمان على أهمية الجانب العاطفي والمناخ العائلي داخل فريقه بايرن ميونيح. مدرب النادي البافاري اعتبر أن هذا الأمر يمثل قيمة عظيمة لبايرن وعليها أن تبقى دائما حاضرة داخل الفريق.

تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق جديد، فيما تعرض برشلونة للهزيمة الثانية تواليا، وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق انتصار صعب بفضل نجمه رونالدو.

أوقف آينتراخت فرانكفورت قطار انتصارات مضيفه بايرن ميونيخ، وألحق به الهزيمة الأولى في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بعدما تغلب عليه الأحد في المرحلة السابعة من منافسات الدوري.

وأحرز كل من روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري هدفين ليرتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند فيما بقي ليفركوزن في المركز الثالث وله 16 نقطة.

وتقدم بايرن بعد ثلاث دقائق من ركلة حرة وصلت إلى دايو أوباميكانو غير المراقب الذي حولها إلى ليفاندوفسكي ليهز الشباك بكعب القدم.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني عند مرور نصف ساعة بعد هجمة مرتدة قادها ألفونسو ديفيز ليمرر الكرة إلى المهاجم البولندي الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وسجل بايرن ثلاثة أهداف في غضون ثلاث دقائق بدأها توماس مولر قبل أن يضيف جنابري هدفين أحدهما من تمريرة من مولر والآخر من ليون غوريتسكا.

وأنقذ مانويل نوير مرماه من عدة فرص لليفركوزن الذي نجح في هز الشباك أخيرا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني عندما مرر فلوريان فيرتس كرة إلى باتريك شيك الذي سددها لتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

وألغى الحكم هدف البديل لوكاس ألاريو لاعب ليفركوزن بداعي التسلل في اللحظات الأخيرة.

بهذا الانتصار الساحق، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق 2/1 أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت في مباراته الأخيرة  بالمسابقة قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

كما واصل بايرن بهذا الفوز تفوقه على ليفركوزن في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

ويأتي هذا الفوز ليمنح بايرن قوة دفع جيدة قبل لقائه الهام مع مضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ع.ا/خ.س (رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: علاء جمعة


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