بايرن ميونيخ يستعيد توازنه ويكتسح دارمشتات بخماسية

فاز فريق بايرن ميونيخ على مضيفه دارمشتات بخماسية ضمن مباريات الجولة 26 بالدوري الألماني لكرة القدم. وفي لقاءات أخرى، فاز ماينز على بوخوم، وأوغسبورغ على فولفسبورغ، ويونيون برلين على فيردر بريمن.

قلب بايرن ميونيخ الطاولة على مضيفه دارمشتات، وهزمه بنتيجة 5/2، مساء السبت (16 مارس/آذار 2024) ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم دارمشتات بهدف سجله تيم سكاركه في الدقيقة 28. ورد الفريق البافاري بخمسة أهداف سجلها جمال موسيالا "ثنائية" وهاري كين وسيرغي غنابري وماتياس تيل في الدقائق 36 و46 و64 و74 و93. وقلص أوسكار فيلهلمسون الفارق بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 95.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الثاني على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 60 نقطة ويقلص الفارق إلى سبع نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة. أما دارمشتات فبقي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.

شوط أول بنتيجة عكس سير المباراة

وكان بايرن ميونيخ الأكثر خطورة وهدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة خطيرة في أول 20 دقيقة.

لكن تسديدات ليروي ساني وجمال موسيالا وتوماس مولر ويوزوا كيميش وليون غرويتسكا افتقدت التركيز والدقة، ولم تكن كافية لهز شباك فريق دارمشتات.

في المقابل، كاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدفاً في الدقيقة 16 إلا أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ تصدى ببراعة لمحاولة من ماتياس هونساك.

ولم ينتبه الفريق البافاري للخطر ليتلقى مرماه هدفاً عكس مجريات اللعب بعدما مر هونساك من مدافعي بايرن ميونيخ ومرر الكرة إلى زميله تيم سكارك ليسجل الهدف الأول.

ضغط بايرن ميونخ مجدداً سعياً لإدراك التعادل في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، ونجح في مسعاه سريعاً بعدما توغل ألكسندر بافلوفيتش داخل منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية مهدها هاري كين إلى جمال موسيالا ليسددها مباشرة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، لعب جوشوا كيميتش كرة عرضية قابلها هاري كين برأسه في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

شوط ثان مثير

وارتبكت حسابات توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في انطلاقة الشوط الثاني حيث اضطر لاستبدال بافلوفيتش بعد شكواه من إصابة ليشارك مكانه كونراد لايمر في الدقيقة 58. ولكن جمال موسيالا نجح في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مجهود فردي بمراوغة لاعبي دارمشتات قبل التسديد من داخل منطقة الجزاء.

سجل هاري كين لاعب بايرن، على اليسار، الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة صورة من: Michael Probst/AP/picture alliance

وفي الدقيقة 70 سدد "سكارك" كرة أرضية خادعة بجوار القائم الأيمن لمانويل نوير، بعدها أجرى توماس توخيل ثلاثة تبديلات دفعة واحدة لتنشيط الصفوف.

شارك ماتياس تيل وسيرغي غنابري وألفونسو ديفيز مكان ساني ومولر ورافائيل جيريرو.

وكافأ غنابري مدربه بتسجيل الهدف الرابع بعد دقائق قليلة من نزوله بلمسة ذكية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من زميله جمال موسيالا.

وسقط النجم الإنجليزي هاري كين متأثراً بإصابة في الكاحل بالدقيقة 78 أثناء محاولته اللحاق بكرة ارتدت من العارضة سددها جمال موسيالا. وغادر كين الملعب متأثراً بهذه الإصابة ليشارك مكانه المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبوموتينغ في الدقيقة 82.

وبعد نزوله بدقائق قليلة أهدر تشوبو موتينغ فرصة مؤكدة لتسجيل هدف خامس بعدما ارتبك في تسديد الكرة أمام المرمى بعد تمريرة من جمال موسيالا. وبعدها أبعد القائم الأيمن تسديدة سباستيان بولتير لتحرم دارمشتات من هدف ثان في الدقيقة 88.

واحتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع، أضاف خلالها البديل الآخر ماتياس تيل الهدف الخامس للضيوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك مدافعي دارمشتات.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل قلص فريق دارمشتات الفارق بهدف ثان سجله أوسكار فيلهلمسون بعد تمريرة عرضية من سباستيان بولتير.

لقاءات آخرى

وفي لقاءات أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، فاز ماينز على بوخوم بنتيجة 2 / صفر، وأوغسبورغ على فولفسبورغ بنتيجة 3/1، ويونيون برلين على فيردر بريمن 2/1. بينما تعادل هايدنهايم مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1/1.

وكان لا يبزيغ قد افتتح المرحلة مساء الجمعة بفوز عريض على مضيفه كولن (كولونيا) 5-1، بفضل ثنائية من لويس أوبيندا ليتقدم إلى لايبزيغ المركز الرابع في الترتيب.

ع.ح/ف.ي (د ب أ)