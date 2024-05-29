بايرن ميونيخ يزاحم دورتموند على الصفقة المُنتظرة!

فيما يعمل بوروسيا دورتموند منذ مدة على التعاقد مع واحد من اكتشافات "البوندسلغيا"، دخل بايرن ميونيخ على الخط. الفريق البافاري مُعجب أيضا بنجم شتوتغارت وموهبته الكروية، التي تُسيل لعاب العديد من الأندية الكبيرة.

رغم أن باير ليفركوزن خطف تقريبا كل الأضواء في الدوري الألماني لكرة القدم، لاسيما وأنه أنهى الموسم بدون خسارة في إنجاز تاريخي. إلا أن فريق شتوتغارت كان من بين أبرز اكتشافات البوندسليغا.

فشتوتغارت حل وصيفا للبطل ليفركوزن، وتفوق على كبار ألمانيا الواحدة تلو الآخر. ويعود الفضل في توهج شتوتغارت إلى مجموعة من العوامل، أبرزها نجم الفريق الأول سيرهو غيراسي.

واحتل غيراسي وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 28 هدفا خلف نجم بايرن ميونيخ هاري كين 36 هدفا. وتُسيل موهبة غيراسي التهديفية لُعاب عدة أندية أوروبية كبيرة.

وفي هذا الشأن، كشف موقع "شبورت" الألماني أن فريق بوروسيا دورتموند بدأ بالتحرك من أجل التعاقد مع سيرهو غيراسي صيف السنة الحالية. وأضاف أن بوروسيا دورتموند عرض على غيراسي عقدا يمتد لأربعة سنوات كاملة، وبراتب سنوي يصل إلى خمسة ملايين يورو.

ويحتاج بوروسيا دورتموند إلى مهاجم هداف من طينة سيرهو غيراسي، لاسيما مع الاعتماد الكُلي على نيكلاس فولكروغ، وتراجع مستوى الثنائي سيبستيان هالر وموكوكو.

بيد أن طريق بوروسيا دورتموند في التعاقد مع غيراسي لن تكون مفروشة بالورود، خاصة مع دخول بايرن ميونيخ على الخط. وأوضح موقع "شبورت" أن الفريق البافاري مهتم فعلا بضم غيراسي، لكن الصفقة تتوقف على هوية المُدرب القادم للفريق.

ماكينة غيراسي لا تتوقف عن التسجيل. صورة من: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

ولفت "شبورت" أن تولي فينسينت كومباني مهمة تدريب بايرن ميونيخ سيُعقد من قدوم غيراسي إلى القلعة البافارية، خاصة وأن هذا الأخير لا يتناسب مع خطط كومباني التكتيكية.

ويعتمد المدرب البلجيكي الشاب كومباني على اللعب بمهاجم واحد، وهو ما يعني أن هاري كين سيقود هجوم بايرن ميونيخ، فيما سيتحتم على غوراسي الجلوس على دكة البدلاء، في حال انتقل إلى بايرن ميونيخ.

ويريد سيرهو غيراسي اللعب بشكل رسمي، لاسيما وأن كعبه عال أمام المرمى. وأوضح موقع "شبورت" أن المُنافسة ستكون حدتها أقل بكثير مع بوروسيا دوتموند بالمقارنة مع بايرن ميونيخ.

من جهة آخرى، أوضح موقع "شبورت" أن شتوتغارت يُمني النفس ببقاء غوراسي مع الفريق، لكن الانطباع العام هو أن اللاعب سيرحل عن الفريق. وأردف أن ما يُصعب من مهمة بقاء غيراسي مع شتوتغارت هو أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لا تتجاوز 18 مليون يورو.

يُشار إلى أن الدولي الغيني سيرهو غيراسي (28 عاما)، يرتبط بعقد مع شتوتغارت يمتد حتى صيف 2026. وتبلغ القيمة السوقية لغيراسي حاليا نحو 40 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بالشؤون الرياضية.