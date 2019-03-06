 بايرن ميونيخ يتحرك لضم حكيم زياش | عالم الرياضة | DW | 14.03.2019

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عالم الرياضة

بايرن ميونيخ يتحرك لضم حكيم زياش

يبدو أن حكيم زياش يعيش أيامه الأخيرة مع أياكس أمستردام. النجم المغربي أصبح مطلبا مُلحا للعديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار بايرن ميونيخ، الذي بدأ التحرك لضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في فترة الانتقالات الصيفية.

UEFA Champions League - Ajax Amsterdam v Bayern München (Reuters/P. van de Wouw)

صورة من الأرشيف.

أورد موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ، بدأ التحرك من أجل الظفر بخدمات نجم أياكس أمستردام حكيم زياش، الذي جلب إليه الأنظار بقوة في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل تألقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أوضح موقع "شبورت بيلد"، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن النادي البافاري ربط الاتصال مع النجم المغربي بهدف ضمه إلى الفريق، إذ يريد بايرن ميونيخ ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في فترة الانتقالات الصيفية.

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(06.03.2019)

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نجح المدرب هيرفي رينارد في قيادة المغرب للتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، ومن خلال مباريات الدور الأول أظهر رينارد الملقب بالثعلب، على أنه يملك مقومات للذهاب مع أسود الأطلس إلى أبعد الحدود في البطولة الحالية. (25.01.2017)

وتابع نفس المصدر أن بايرن ميونيخ، سيشهد عدة تغييرات نهاية هذا الموسم، حيث من المتوقع رحيل عدة أسماء كبيرة عن الفريق على غرار ريبيري و بواتينغ، وأضاف أن الفريق البافاري يريد تعزيز كتيبته الكروية بزياش وأسماء أخرى، من أجل إعادة بناء الفريق واعتلاء منصات التتويج.

وكان بايرن ميونيخ قد تلقى أمس الأربعاء ( 13 مارس/آذار 2019)، هزيمة قاسية على ملعبه أمام ليفربول (1-3)، ليودع بذلك النادي البافاري مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ سنة 2013.

ونوه نفس المصدر إلى أن نجم أياكس أمستردام، يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث تريد أندية بوروسيا دورتموند وأرسنال الظفر بخدمات النجم المغربي، الذي يبدو أنه يعيش موسمه الأخير مع فريق العاصمة الهولندية.

الجدير ذكره أن حكيم زياش (25 عاماً)، يرتبط بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021. وتبلغ القيمة المالية للدولي المغربي حالياً حوالي 35 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

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    الكاتب: زمن البدري


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