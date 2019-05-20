بايرن ميونيخ يتجه للتخلص من نجمه "الغاضب"

بعد تألقه اللافت مع المنتخب البرتغالي في يورو 2016، اعتقد الكثير من عشاق كرة القدم أن ريناتو سانشيز، ينتظره مستقبل كبير للغاية، لاسيما وأن متوسط الميدان الشاب يتمتع بموهبة كبيرة، تخول له خلق الفارق في أكثر من مرة.
واختار سانشيز حمل قميص بايرن ميونيخ سنة 2016، إذ صرح الدولي البرتغالي آنذاك أن النادي البافاري سيساعده في التطور وأكثر، وإبراز كل مؤهلاته الكروية فوق المستطيل الأخضر، إلاّ أن كل ذلك لك لم يتحقق، وأصبح اللاعب حبيس دكة البدلاء.
ويتجه بايرن ميونيخ الآن للتخلص من لاعبه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية، فقد ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن بايرن ميونيخ، دخل في مفاوضات مُتقدمة مع فريق ليل الفرنسي، من أجل بيع ريناتو سانشيز.
ولفت المصدر أن بايرن ميونيخ، يريد الحصول على مبلغ 25 مليون يورو من صفقة بيع ريناتو سانشيز إلى فريق ليل، مُضيفاً أن اللاعب البرتغالي يضغط بقوة، من أجل السماح له بالرحيل في "الميركاتو" الصيفي الحالي.
ونوه المصدر، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن فريق ليل يرغب بدوره في حسم صفقة ريناتو سانشيز، حيث يرى النادي الفرنسي أن لاعب بايرن ميونيخ، سيشكل إضافة قوية إلى تشكيلة الفريق.
وكان ريناتو سانشير قد عبر قبل أيام عن غضبه من استمرار جلوسه على دكة البدلاء، إذ قال إنه يريد الرحيل عن بايرن ميونيخ، بيد أن النادي لا يريد السماح له بذلك، حسب رأيه. يشار إلى فرص سانشيز في اللعب مع النادي البافاري هذا الموسم، تقلصت بشكل كبير جراء انتقال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
الإبن الضال ماريو غوتزه يعود إلى فريقه بوروسيا دورتموند الذي ترعرع فيه بعد قضائه ثلاثة أعوام في ديار الغريم التقليدي بايرن ميونيخ. مسيرة غوتزه الكروية مع الفريق البافاري اتسمت بشُح العطاءات بالإضافة إلى تكرار الإصابات التي لاحقته. وبلغت الصفقة 26 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
كما تعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع النجم الألماني الدولي أندري شورله القادم من فريق فولفسبورغ بعد بعد يوم واحد فقط على إعلان صفقة ماريو غوتزه. ووقع شورله البالغ من العمر 25 عاماً عقد صفقته التي بلغت نحو 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات، أي حتى 2021.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
بالمقابل غادر دورتموند العديد من النجوم الأساسيين في صفوفه، أبرزهم الأرميني هنريك مخيتاريان، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد بصفقة قيمتها 42 مليون يورو، والألماني من أصول تركية إيلكاي غوندوغان، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بصفقة قيمتها 27 مليون يورو، بالاضافة إلى ماتس هولمس بصفقة قيمتها 38 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
مغادرة لاعب قلب الدفاع المتألق ماتس هوملس لصفوف فريق بروسيا دورتموند أغضبت جماهير وصيف بطل الدوري الألماني كثيراً. وقد خاض هوملس أول مباراة رسمية بقميص الفريق البافاري أمام جماهير فريقه السابق دورتموند، ضمن منافسات كأس السوبر الألماني، تحت صافرات استهجان ضده داخل الملعب.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب وسط بنفيكا الشاب البرتغالي ريناتو سانشيز، المتوج مؤخراً بكأس أوروبا، سيكلف بطل ألمانيا، فريق بايرن ميونيخ، حوالي 80 مليون يورو إذا ما أضيفت المكافآت إلى قيمة الصفقة البالغة 35 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
قائد المنتخب المغربي لكرة القدم المهدي بنعطية انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة. وكان بنعطية قد قال في تصريح، ذكره موقع "شبورت 1" الرياضي الألماني، إنه وعائلته واجهوا عدة مشاكل خلال العامين اللذين قضوها في ألمانيا. وأضاف أنه سعيد جداً بالعودة إلى إيطاليا.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
أما شالكه فقد خسر موهبته الاستثنائية ليروي ساني في صفقة التعاقد مع فريق مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو. وكان النجم ساني يتمتع شعبية كبيرة بين جماهير فريقه شالكه. أما أغلبية جمهور فريقه الجديد مانشستر سيتي فلم تكن تعرف ابن العشرين ربيعاً من قبل.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب خط الوسط البولندي جاكوب بواشتشيكوفسكي، الذي كان على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي، يحصل في فولفسبورغ على عقد حتى عام 2019.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا