بايرن ميونيخ يتجه للتخلص من نجمه "الغاضب"

بعد تألقه اللافت مع المنتخب البرتغالي في يورو 2016، اعتقد الكثير من عشاق كرة القدم أن ريناتو سانشيز، ينتظره مستقبل كبير للغاية، لاسيما وأن متوسط الميدان الشاب يتمتع بموهبة كبيرة، تخول له خلق الفارق في أكثر من مرة.

واختار سانشيز حمل قميص بايرن ميونيخ سنة 2016، إذ صرح الدولي البرتغالي آنذاك أن النادي البافاري سيساعده في التطور وأكثر، وإبراز كل مؤهلاته الكروية فوق المستطيل الأخضر، إلاّ أن كل ذلك لك لم يتحقق، وأصبح اللاعب حبيس دكة البدلاء.

ويتجه بايرن ميونيخ الآن للتخلص من لاعبه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية، فقد ذكر موقع صحيفة "شبورت بيلد" أن بايرن ميونيخ، دخل في مفاوضات مُتقدمة مع فريق ليل الفرنسي، من أجل بيع ريناتو سانشيز.

ولفت المصدر أن بايرن ميونيخ، يريد الحصول على مبلغ 25 مليون يورو من صفقة بيع ريناتو سانشيز إلى فريق ليل، مُضيفاً أن اللاعب البرتغالي يضغط بقوة، من أجل السماح له بالرحيل في "الميركاتو" الصيفي الحالي.

ونوه المصدر، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن فريق ليل يرغب بدوره في حسم صفقة ريناتو سانشيز، حيث يرى النادي الفرنسي أن لاعب بايرن ميونيخ، سيشكل إضافة قوية إلى تشكيلة الفريق.

وكان ريناتو سانشير قد عبر قبل أيام عن غضبه من استمرار جلوسه على دكة البدلاء، إذ قال إنه يريد الرحيل عن بايرن ميونيخ، بيد أن النادي لا يريد السماح له بذلك، حسب رأيه. يشار إلى فرص سانشيز في اللعب مع النادي البافاري هذا الموسم، تقلصت بشكل كبير جراء انتقال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة.