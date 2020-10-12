بايرن ميونيخ يبحث عن استعادة إيقاعه في زحمة المواجهات

يسعى بايرن ميونيخ الذي حقق موسماً مثالياً من خلال فوزه بالثلاثية (الدوري والكأس المحليتان ودوري أبطال أوروبا) على مدى شهرين خلال الصيف الماضي، إلى استعادة إيقاعه في مطلع الموسم الجديد بعد تعرضه لخسارة قاسية وتحقيقه فوزاً صعباً في المراحل الثلاثة الأولى من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وبعد أن اكتسح شالكه في الجولة الأولى بثمانية أهداف بلا مقابل، سقط الفريق البافاري سقوطاً مدوياً أمام هوفنهايم 1-4 قبل أن يحقق فوزاً في غاية الصعوبة على أرضه ضد هرتا برلين 4-3 بفضل ركلة جزاء لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت بدل الضائع، ليحصد 6 نقاط من أصل 9 ويحتل المركز الرابع حالياً.

اعتراف بالتراجع

واعترف المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتيش بتراجع مستوى فريقه في الآونة الأخيرة بقوله "يتعين علينا إيجاد إيقاعنا من جديد. البرنامج مليء بالمباريات، لن يكون الأمر سهلاً لكنني اعتقد بأننا نملك التشكيلة اللازمة لمواجهة هذا الضغط".

ولا شك في أن التعب أدرك بعض لاعبي الفريق البافاري لا سيما بأنهم خاضوا أيضاً مباراة الكأس السوبر الأوروبية وتوجوا بها بعد الفوز على اشبيلية الاسباني 2-1 بعد التمديد. ويخوض بايرن ميونيخ 8 مباريات في 22 يوماً، يبدأها بحلوله ضيفا على ارمينيا بيليفيلد الصاعد هذا الموسم إلى دوري النخبة.

قادمون جدد

وزج المدرب هانزي فليك بلاعبيه الجدد الوافدين في الأيام الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في مباراة الكأس ضد ديورن من الدرجة الخامسة (3-صفر) الخميس، فكانوا على الموعد لا سيما المهاجم الكاميروني اريك ماكسيك تشوبو موتينغ الذي سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء ترجمها بنجاح توماس مولر.

بايرن أثبت مرة أخرى علو كعبه في مواجهة غريمه دورتموند

أما الآخرون وهم البرازيلي دوغلاس كوستا العائد على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي، والاسباني مارك روكا والفرنسي بونا سار، فابلوا بلاء حسنا في المباراة. وقد يحصل بعض هؤلاء على فرصتهم ضد ارمينيا بيليفيد وخصوصاً تشوبو موتينغ في ظل إصابة طفيفة تعرض لها ليفاندوفسكي خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ويعود آخر فوز لبيلفيلد العائد إلى البوندسليغا بعد غياب 11 عاماً، على بايرن إلى أيلول/ سبتمبر عام 2006 عندما خسر الفريق البافاري 1-2 وكان يضم في صفوفه صالحميدزيتش والحارس السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي أوليفر كان.

ويخوض الفريق البافاري اختباراً حقيقياً منذ مباراته الأولى في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يستقبل اتلتيكو مدريد على ملعب اليانز ارينا الأربعاء المقبل، ثم يلتقي اينتراخت فرانكفورت (24 تشرين الأول/ أكتوبر) في الدوري، ولوكوموتيف موسكو الروسي (27 تشرين الأول/ أكتوبر) في دوري الأبطال، وكولن (31 تشرين الأول/ أكتوبر) في الدوري، وريد بول سالزبورغ النمسوي (3 تشرين الثاني/ نوفمبر) في دوري الأبطال، ووصيفه بوروسيا دورتموند (7 تشرين الثاني/ نوفمبر) في الدوري.

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مباريات أخرى

ويأمل هوفنهايم في تكرار فوزه اللافت على بايرن ميونيخ عندما يستضيف بوروسيا دورتموند معولاً على السجل التهديفي لمهاجمه الكرواتي اندريه كراماريتش الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات حتى الآن منذ انطلاق الموسم الحالي، بالإضافة إلى هدفين في كأس ألمانيا وهدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى السويد 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.

وستكون المواجهة مثيرة بين كراماريتش ومهاجم دورتموند النرويجي ارلينغ براوت هالاند الذي سجل بدوره خمسة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم لفريقه، بالإضافة إلى ثلاثية لمنتخب بلاده في مرمى رومانيا (4-صفر) الأحد الماضي.

وضرب هالاند بقوة منذ قدومه إلى دورتموند في كانون الثاني/ يناير الماضي قادما من سالزبورغ النمسوي، إذ سجل له 21 هدفاً في 23 مباراة.

وتتجه الأنظار السبت إلى المواجهة بين لايبزيغ وأوغسبورغ اللذين يتشاركان الصدارة مع إينتراخت فرانكفورت برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن كل من بايرن ودورتموند.

ويأمل فرانكفورت أن تنتهي هذه المواجهة بالتعادل لأن ذلك سيسمح له بأن يتصدر وحيداً في حال فوزه الأحد على مضيفه كولن الذي خسر جميع مبارياته الثلاث حتى الآن، على غرار شالكه الذي يلتقي في اليوم ذاته أونيون برلين، وماينتس الذي يستضيف السبت باير ليفركوزن.

ع.غ/م.س