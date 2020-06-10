 بايرن ميونيخ على طريق ثابت نحو الثلاثية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.06.2020

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رياضة

بايرن ميونيخ على طريق ثابت نحو الثلاثية

من تابع أحوال بايرن ميونيخ بداية الموسم، لم يكن يتوقع أن النادي الألماني لكرة القدم سينجح مرة أخرى في تحويل تأخره إلى تقدم، حتى بات الآن يقترب من الثلاثية التاريخية.

لاعبو بايرن يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا (11.06.20).

لاعبو بايرن يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا (11.06.20).

مرة أخرى تعود الكرة الألمانية إلى المربع الأول. والمقصود هنا بالمربع الأول اقتراب "الديناصور" البافاري من لقب أهم مسابقتين لكرة القدم في البلاد وهما الدوري المحلي ومسابقة كأس ألمانيا.

وبفوزه على آنترخت فراكفورت في نصف نهائي الكأس بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران)، ضرب بايرن موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى في الرابع من تموز/يوليو القادم في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين مع بايرليفركوزن، الذي تغلب بدوره بثلاثية نظيفة على ساربروكين أمس الثلاثاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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وفي حال فاز البافاري سيكون هذا اللقب رقم 20 في البطولة، يعزز به رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

لقب الدوري

كذلك على مستوى البوندسليغا بات البافري على بعد خطوات من التتويج بلقبه الثامن على التوالي.وقد يحصل هذا (السبت المقبل 13 يونيو/ حزيران)، في حال فاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وخسِر مطارده المباشربوروسيا دورتموندعلى أرض مضيفه فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. بل وحتى تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري سيمنح الأخير اللقب نظرياً، بسبب فارق الأهداف الكبير راهنا بين الطرفين (+14 لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليغا التي استعادت أنفاسها في 16 ايار/مايو الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين بسبب فيروس انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقب دوري الأبطال

مخطئ من يعتقد أن البافاري لا يستطيع أكثر منذ ذلك، فهو قد يصبح المستفيد الأكبر من تداعيات كورونا مقارنة بباقي الفرق الأخرى خاصة الإيطالية والإسبانية والإنجليزية، لأنه حصل الآن على أسبقية الخبرة بمعدل أربعة أسابيع في التعامل مع إجراءات كورونا والتعود على ظروف اللعب الجديدة بما في ذلك مباريات دون جمهور أو مباريات "الأشباح" كما يحلو للبعض تسميتها.

بينما تستعد تباعا الليغا الإسبانية والإنجليزية ثم الإيطالية لمعاودة اللعب هذا الأسبوع. ولا أحد يعرف كيف ستجري الأمور، وسط استعدادات أخرى لم تعرف تفاصيلها بعد لمواصلة منافسات دوري الأبطال. 

توماس مولر غاضب من أداء زملاءه في المباراة.

توماس مولر غاضب من أداء زملاءه في المباراة.

ووفق تصرحات روي ماكاي فإن فريقه السابق بايرن ميونيخ من أقوى المرشحين للحصول على اللقب الأوروبي. وفي ختام مباراة نصف نهائي كأس ألماني أمس الأربعاء، أوضح الدولي الهولندي المعتزل لقناة ESPN قائلا: "لا أعرف متى وكيف سوف تنطلق منافسات دوري الأبطال، لكنني أعتقد أن لهم (بايرن ميونيخ) فرصة كبيرة للفوز باللقب". مفتاح النجاح كما يراه ماكاي كامن في المدفع البولندي روبرت ليفانوفسكي الذي "يتحسن يوما بعد يوم". وقد أحرز لقميص بايرن من مجموع 183 مباراة 103 هدفاً إلى غاية اللحظة.

مختارات

بعدما تحدثت تقارير صحفية عن أن هناك اتجاه لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق كل مباريات المسابقتين "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا. (01.04.2020)

يفضّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ويرى لاعب برشلونة أن لفريقه فرصة أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عما كانت عليه قبل التوقف الذي فرضته جائحة كورونا. (15.05.2020)

في المقابل،  يجب الاعتراف أيضا أن فراكفورت في مباراة أمس الأربعاء كشف عن نقاط ضعف بايرن، وكاد يطيح به لولا الحظ. وهذا ما دفع بتوماس مولر إلى توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زملائه، متحدثا إلى محطة (أيه آر دي) التليفزيونية عن "واحدة من أكثر مباريات الدور قبل النهائي سوءا" بالنسبة له.

يذكر أن بايرن فاز على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بثلاثية نظيفة، في انتظار إقامة مباراة الإياب للمسابقة المتوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 و.ب / م.س

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball Fußballer des Jahres Torjäger-Kanone (picture-alliance/dpa/Goebel)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    غيرد مولر هو أفضل هداف في تاريخ الكرة الألمانية وفي فريق بايرن ميونيخ. مولر الملقب بـ "هداف الأمة" سجل 525 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وتوج سبع مرات بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني .

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/ dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ حاليا، لا يزال يعتبر لحد الآن ثاني أفضل هداف في تاريخ فريق بايرن ميونيخ ب 218 هدفا. المهاجم الصلب الذي اشتهر بضرباته الرأسية القوية سجل 162 إصابة في الدوري الألماني و25 مرة في كأس ألمانيا و31 مرة في الدوري الأوروبي.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (picture-alliance/dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    لعب رونالد فولفارت لفريق بايرن ميونيخ بين 1984ـ1993 وبلغ رصيده من الأهداف مع الفريق البافاري 155 هدفا. وبذلك فإنه يأتي في المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين بنادي بايرن ميونيخ. وبالرغم من تتويج فولفارت مرتين بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني إلا أنه لم يترك بصمة قوية مع المنتخب الألماني الذي لعب له مبارتين فقط.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (picture-alliance/dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    ديتر هونيس كان معروفا بضرباته الرأسية القوية والمركزة وبلياقته البدنية العالية. لعب ديتر هونيس 224 مباراة بقميص الفريق البافاري وسجل 145هدفا، ليؤرخ اسمه كرابع أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونيخ.

  • Bayern München Thomas Müller (picture-alliance/dpa/L. Perenyi)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    توماس مولر يعتبر أفضل هداف حاليا في فريق بايرن ميونيخ ويحمل في جعبته 142 هدفا. توماس مولر البالغ من العمر 27 عاما يسير على خطى سلفه غيرد مولر. في الوقت الراهن يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخين لبايرن ميونيخ. وأمام المهاجم البافاري المزيد من الوقت لإضافة أهداف أخرى لرصيده، علما أنه لا يزال في قمة عطائه.

  • Fußball Bundesliga Stars FC Bayern München Giovane Elber (AP)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    ترك البرازيلي جيوفاني إلبر بصمة واضحة في فريق بايرن ميونيخ الذي لعب له بين أعوام 1997ـ2003. وكان جيوفاني يعتبر في ذلك الوقت واحد من أبرز المهاجمين ليس في ألمانيا حسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. سجل المهاجم البرازيلي 139 هدفا بقميص بايرن ميونيخ ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي البافاري.

  • Fussball DFB-Pokal Bayern München gegen Kaiserslautern (Reuters)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    يحتل البيروفي كلاوديو بيزارو المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بايرن ميونيخ. اللاعب الحالي لفريق فيردر بريمن سجل بألوان بايرن ميونيخ 125 هدفا. بينها 87 في مباريات البوندسليغا.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (AP)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    يعتبر محمد شول البالغ من العمر حاليا 44 عاما من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي الذين مروا في فريق بايرن ميونيخ. ورغم لعبه في مركز الوسط إلا أنه تمكن من تسجيل 117 بقميص الفريق البافاري محتلا بذلك المركز الثامن في ترتيب هدافي النادي. ويرى الخبراء أن رصيد شول من الأهداف كان سيكون أكثر لولا لعنة الإصابات التي طاردته.

  • Fußball Bundesliga 24. Spieltag 1899 Hoffenheim FC Bayern München (Reuters)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    رصيد ماريو غوميز من الأهداف مع بايرن ميونيخ بلغت 113 هدفا سجلها الدولي الألماني في الأربعة أعوام التي حمل فيها قميص النادي البافاري. غوميز يلعب حاليا في فريق فولفسبورغ بعد أن خاض تجربة خارج ألمانيا لعب فيها لفيورينتينا الإيطالي وبيشيكتاش التركي.

  • default

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    لعب أولي هونيس لفريق بايرن ميونيخ بين 1970و 1978 وتمكن من تسجيل 111 هدفا. ولولا تعرض هونيس لإصابة خطيرة في الركبة وتوقفه عن اللعب في سن السابعة والعشرين من العمر، لكان رصيده من الأهداف أكبر بكثير، كما يرى خبراء الكرة في ألمانيا. الكاتب: هشام الدريوش


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