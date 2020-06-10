بايرن ميونيخ على طريق ثابت نحو الثلاثية

مرة أخرى تعود الكرة الألمانية إلى المربع الأول. والمقصود هنا بالمربع الأول اقتراب "الديناصور" البافاري من لقب أهم مسابقتين لكرة القدم في البلاد وهما الدوري المحلي ومسابقة كأس ألمانيا.

وبفوزه على آنترخت فراكفورت في نصف نهائي الكأس بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران)، ضرب بايرن موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى في الرابع من تموز/يوليو القادم في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين مع بايرليفركوزن، الذي تغلب بدوره بثلاثية نظيفة على ساربروكين أمس الثلاثاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

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وفي حال فاز البافاري سيكون هذا اللقب رقم 20 في البطولة، يعزز به رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب.

لقب الدوري

كذلك على مستوى البوندسليغا بات البافري على بعد خطوات من التتويج بلقبه الثامن على التوالي.وقد يحصل هذا (السبت المقبل 13 يونيو/ حزيران)، في حال فاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وخسِر مطارده المباشربوروسيا دورتموندعلى أرض مضيفه فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. بل وحتى تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري سيمنح الأخير اللقب نظرياً، بسبب فارق الأهداف الكبير راهنا بين الطرفين (+14 لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليغا التي استعادت أنفاسها في 16 ايار/مايو الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين بسبب فيروس انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقب دوري الأبطال

مخطئ من يعتقد أن البافاري لا يستطيع أكثر منذ ذلك، فهو قد يصبح المستفيد الأكبر من تداعيات كورونا مقارنة بباقي الفرق الأخرى خاصة الإيطالية والإسبانية والإنجليزية، لأنه حصل الآن على أسبقية الخبرة بمعدل أربعة أسابيع في التعامل مع إجراءات كورونا والتعود على ظروف اللعب الجديدة بما في ذلك مباريات دون جمهور أو مباريات "الأشباح" كما يحلو للبعض تسميتها.

بينما تستعد تباعا الليغا الإسبانية والإنجليزية ثم الإيطالية لمعاودة اللعب هذا الأسبوع. ولا أحد يعرف كيف ستجري الأمور، وسط استعدادات أخرى لم تعرف تفاصيلها بعد لمواصلة منافسات دوري الأبطال.

توماس مولر غاضب من أداء زملاءه في المباراة.

ووفق تصرحات روي ماكاي فإن فريقه السابق بايرن ميونيخ من أقوى المرشحين للحصول على اللقب الأوروبي. وفي ختام مباراة نصف نهائي كأس ألماني أمس الأربعاء، أوضح الدولي الهولندي المعتزل لقناة ESPN قائلا: "لا أعرف متى وكيف سوف تنطلق منافسات دوري الأبطال، لكنني أعتقد أن لهم (بايرن ميونيخ) فرصة كبيرة للفوز باللقب". مفتاح النجاح كما يراه ماكاي كامن في المدفع البولندي روبرت ليفانوفسكي الذي "يتحسن يوما بعد يوم". وقد أحرز لقميص بايرن من مجموع 183 مباراة 103 هدفاً إلى غاية اللحظة.

في المقابل، يجب الاعتراف أيضا أن فراكفورت في مباراة أمس الأربعاء كشف عن نقاط ضعف بايرن، وكاد يطيح به لولا الحظ. وهذا ما دفع بتوماس مولر إلى توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زملائه، متحدثا إلى محطة (أيه آر دي) التليفزيونية عن "واحدة من أكثر مباريات الدور قبل النهائي سوءا" بالنسبة له.

يذكر أن بايرن فاز على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بثلاثية نظيفة، في انتظار إقامة مباراة الإياب للمسابقة المتوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

و.ب / م.س