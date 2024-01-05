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عالم الرياضةأفريقيا

بايرن ميونيخ .. جدل متواصل حول مشاركة مزراوي في كأس إفريقيا

٥ يناير ٢٠٢٤

في ألمانيا، يستمر الجدل حول مشاركة ظهير بايرن نصير مزراوي مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا لكرة القدم رغم الإصابة. وبينما يتشبت بايرن ميونيخ بعدم جاهزيته، يصر المنتحب المغربي على مشاركته.

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نصير مزراوي مع بايرن ميونيخ 8 أكتوبر 2023
استدعاء مزراوي من طرف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لم يرق لنادي بايرن ومدربه توماس توخلصورة من: DeFodi Images/picture alliance

استأنف نادي بايرن ميونيخ الألماني تدريباته بعد استراحة عطلة أعياد الميلاد والسنة الجديدة، حيث حضر حوالي ألفي شخص من مشجعي النادي البافاري الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير في فترة ما بعد الظهر.

كانت أنظار الكثيرين تتجه نحو الظهير الأيمن نصير مزراوي (26 عامًا)، لاعب أسود الأطلس، الذي أصيب بتمزق في حزمة العضلات في ربلة الساق اليسرى. ووفقًا لصحيفة "بيلد"، وصف له أطباء بايرن استراحة لمدة ستة أسابيع، وبالتالي فإن مشاركته في كأس إفريقيا التي ستقام في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير، شبه مستحيلة.

ورغم ذلك، تم استدعاء مزراوي من طرف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لتعزيز تشكيلة أسود الأطلس، مما لم يرق لنادي بايرن ومدربه توماس توخل. وبرر الركراكي دعوته لمزراوي رغم الإصابة، قائلًا: "زار طبيب فريقنا ميونيخ لمعرفة مدى خطورة الإصابة، ويُفترض أن يغيب مزراوي لمدة ستة أسابيع، ويُفترض أن يغيب مزراوي، وفق طبيبنا ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

ووفقًا لصحيفة بيلد، قام مزراوي بتمارين خاصة داخل الملعب وداخل القاعة الرياضية لنادي بايرن في ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو أن مزراوي ظهر وهو أقرع (حليق شعر الرأس) تقريبًا، لكنه احتفظ بلحيته الطويلة المعهودة". وتساءلت الصحيفة هل هو بصدد استعادة لياقته لصالح بايرن أم للمغرب وكأس إفريقيا في ساحل العاج.

ولا تستبعد صحف ألمانيا حدوث نزاع طبي جديد في نادي بايرن ميونيخ حول مزراوي، حيث غاب عن عدة مباريات مع الفريق بعد كأس العالم في قطر، مما أثار قلق النادي الألماني.

بالإضافة إلى مزراوي، سيغيب زميله في الفريق البافاري، الكوري الجنوبي مينغاي كيم، لأسابيع بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة آسيا لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024. 

وستشهد منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم مشاركة 16 لاعبًا إفريقيًا من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا). ويتصدر المنتخب الغيني قائمة المنتخبات التي استدعت لاعبين من البوندسليغا، حيث يتواجد ثلاثة لاعبين بالبطولة وهم سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت، ونابي كيتا لاعب وسط فيردر بريمن، بالإضافة إلى إلياكس موريبا لاعب فريق لايبزيغ.

ع.ع /ف.ي

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